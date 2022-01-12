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Актора серіалів Універ та Інтерни знайдено мертвим у власній квартирі в Москві

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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12 січня, 14:04
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Російський актор Олексій Герилович пішов з життя у віці 48 років. Напередодні трагедії він кілька днів не виходив на зв'язок
Олексія Гериловича знайшли мертвим 12 січня.
Олексія Гериловича знайшли мертвим 12 січня. / Фото: gerilovich.aleksei

Днем раніше стало відомо, що помер російський телеведучий Михайло Зеленський, а це з'явилась інформація про смерть ще однієї публічної особи – Олексія Гериловича, якого 12 січня знайшли мертвим у його московській квартирі.

Мертвого Олексія Гериловича знайшов його друг, який приїхав актора навідати. Чоловік виявив бездиханне тіло артиста на кухні, а під ним був пакет із ліками, повідомляє "СтарХит".

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Ба більше, повідомляється, що рідні Гериловича кілька днів намагалися до нього додзвонитися, але той так і не виходив на зв'язок.

Кількі днів актор не виходив на зв'язок.
Кількі днів актор не виходив на зв'язок. / Фото: gerilovich.aleksei

Наразі правоохоронні органи з'ясовують причини трагедії. Є припущення, що тут не обійшлося без криміналу, адже в квартирі зірки був перевернутий стіл.

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Також розглядають варіант, що перед смертю артист вжив ліки, які знайшли поблизу його тіла на кухні.

Що відомо про Олексія Гериловича

У 1998 році артист закінчив Білоруську державну академію мистецтв. А через шість років він завершив навчання у школі акторської майстерності Юрія Гримова.

Олексій став відомий за епізодичними ролями – він зірав у понад 60 проєктах. Зокрема, йому діставалися ролі в "Універі", "Глухарі", "Домашньому арешті", "Інтернах", "Милодрамі", "Балаболі", "БУМЕРангу", "Адвокаті".

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Актор став відомий за епізодичними ролями.
Актор став відомий за епізодичними ролями. / Фото: gerilovich.aleksei

Останньою роботою Олексія Гериловича стала стірчка "18+", яка ще у виробництві. Зазначимо, що найчастіше актор знімався в детективних проєктах. Він грав бандитів, охоронців, ув'язнених. Такі образи йому діставалися через його спортивну статуру та брутальну харизму.

Актор часто знімався у кримінальних серіалах.
Актор часто знімався у кримінальних серіалах. / Фото: gerilovich.aleksei

Окрім того, актор активно займався спортом та рідко скаржився на здоров'я. Відомо лише, що у 2021 році він перехворів на коронавірус.

У Instagram Герилович був не дуже активним та мав лише 411 підписника. Він публікував у соцмережі фото зі зйомок, тренувань, а також ділився архівними кадрами.

У Instagram Герилович був не дуже активним.
У Instagram Герилович був не дуже активним. / Фото: gerilovich.aleksei

Нагадаємо, нещодавно також помер американський стендап-комік і оповідач у "Як я зустрів вашу маму" – Боб Сагет. Читайте у матерілі, що відомо про знаменитість.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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