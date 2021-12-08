Актриса Клара Новікова назвала українську та російську однією мовою

Уродженка Києва опинилася у центрі скандалу через своє висловлювання щодо української мови. Актриса впевнена, що жодної різниці між ним та російською немає

Клара Новікова назвала російську та українську однією мовою / Фото: instagram.com/klaranovikovafanpage

Слідом за скандальним інтерв'ю Лариси Доліної, де співачка назвала Крим частиною російської історії У такій же ситуації виявилася Клара Новікова.

Також в інтерв'ю "Скажи Гордєєвій" актриса заявила, що українська та російська – це одна, слов'янська, мова. Також Новікова вважає, що Україна та Росія досі одна країна.

Реклама

Я не розумію, що це дві різні країни. Я все одно не розумію цього. Одна мова, – сказала актриса.

Інтерв'юер Гордєєва поправила співрозмовницю і зазначила, що мови все-таки різні, але Новікова наполягла на своєму.

Ну, які різні? Зачекайте, так і білоруська інша, але ж ми розуміємо. Це слов'янські мови, – запевнила артистка.

Крім того, Новікова розповіла про те, що зараз їй заборонено в'їзд до України через відвідування окупованого Криму. За словами актриси, вона на той момент не розуміла всю відповідальність за свій візит на острів.

Реклама

Не розуміла. Більше того, якби я поїхала через Київ, через Україну, нічого цього не було б. Ось їм же було важливо, що я поїхала через… Отже, я визнаю Крим українською територією, якщо я їду через Україну. Я не знала, – поділилася в інтерв'ю Новікова.

Артистка розповіла, що звернулася за допомогою до українського журналіста Дмитра Гордона, який пообіцяв їй із в'їздом в Україну, але при виконанні його умов

Я говорю: "Діма, а можна щось…", а він: "Я зроблю так, що ти зможеш приїхати, але я хочу, щоб ти мене не підвела". "У якому сенсі, Дімо?". "Ну, розумієш, ти будеш під моїм наглядом, так би мовити". Я кажу: "А що ти спостерігатимеш?" – "Ну, ти не висловлюватимешся, там ходити, чогось говорити", – розповіла про діалог з журналістом Новікова.

Як відомо, в Україні у Новікової поховані батьки. Саме тому зараз артистка хоче потрапити до країни.

Читайте також:

Реклама