Алек Болдвін після смерті Гатчінс повернеться на знімальний майданчик "Іржі"

Знімальна команда планує відновити роботу над гучним фільмом "Іржа" і все ж таки презентувати його глядачам на великих екранах

/ Фото: Getty Images

Алек Болдвін, ймовірно, знову приступить до роботи над фільмом, на зйомках якого загинула Галина Гатчінс. В одному з інтерв'ю актор зізнався, що не вважає себе винним у смерті дівчини. Очевидно, його думку поділяє і знімальна група.

У своєму обліковому записі в Instagram Болдвін опублікував офіційний лист від команди, в якому акторів попросили повернутися на знімальний майданчик для продовження роботи над фільмом.

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У листі члени групи повідомили про те, що смерть Гатчінс стала дуже великою втратою для кожного з них, адже дівчина присвятила багато сил роботі над проектом і була однією з ключових його фігур.

На жаль, у кіноіндустрії прийнято працювати над непрофесійним чи неспокійним виробництвом, щоб здобути досвід та визнання. Багато хто з нас працював над такими постановками. "Іржа" не була однією з них. "Іржа" була професійною, але ми визнаємо, що склад, який працював над стрічкою, не був ідеальним, – йдеться у листі.

Наразі розслідування справи Хачтінс триває і всі члени знімальної команди, як відомо, співпрацюють із слідством.

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