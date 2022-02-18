Олександр Сєров забороняє колишній дружині бачитися з онуками у його будинку

Після скандального розлучення з дружиною відомий виконавець забороняє їй приходити до свого дому. Навіть новонароджений онук не зміг помирити бабусю з дідусем

Олександр Сєров проти, щоб колишня дружина приходила у гості / Фото: Instagram

Рік у сім'ї Олександра Сєрова розпочався з радісної та довгоочікуваної події – 28-річна донька співака Мішель Сєрова народила сина.

Проте поява онука ніяк не вплинула на стосунки між Сєровим та його колишньою дружиною Оленою, з якою співак голосно розлучився у 2010 році.

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Про стосунки батьків у своєму Instagram-аккаунеті розповіла Мішель. Шанувальники запитали дівчину, хто допомагає їй з дітьми, на що вона відповіла, що мама не приходить у гості до малюка та доньки.

Мама допомагала б, але дідусь не радий її бачити у своїй оселі. Вся проблема впирається у нього. Тому ми приїжджаємо у гості до мами, – розповіла шанувальникам донька артиста.

Скріншот – instagram.com/mishel_serova/

Також за словами Мішель, їй хотілося б, щоб батьки нарешті порозумілися.

Жаль, що немає цивілізованого спілкування. Я знаю багато прикладів, коли люди спілкуються після розлучення сім'ями, – написала дівчина у відповідь на запитання фоловерів.

Скріншот – instagram.com/mishel_serova/

Нагадаємо, що Олександр Сєров та Олена Стебенєва розлучилися у 2010 році після 19 років шлюбу. Тоді екс-дружина звинуватила артиста у рукоприкладстві та постійних зрадах.

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Раніше стало відомо, що музикант Андрій Макаревич стане батьком вчетверте.