Олексій Панін пояснив, коли одеситка Регіна Тодоренко заговорить про війну в Україні

Регіна Тодоренко, рятуючи свою кар'єру в Росії, вирішила промовчати про російську агресію

Олексій Панін висловився про мовчання Регіни Тодоренко / Фото: Instagram

Тодоренко завжди намагалася бути "голубкою світу" і після вторгнення Росії в Україну теж дотримується цієї позиції. З вуст телеведучої не почуєш слів "війна", "російська агресія". Напад на Україну вона називає пригодою. Тож не дивно, що Тодоренко зіштовхнулася з хейтом не лише з боку підписників, а й українських колег.

Деякі в коментарях під відео у YouTube дивуються, як вона може мовчати і все ще намагаються достукатися до телеведучої.

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Олексій Панін, який активно підтримує Україну, вважає, що марно чекати від Регіни та інших мовчазних зірок родом із України заяв.

На думку російського актора, Тодоренко мовчатиме доти, "поки Путіна не притиснуть до стінки"

Ці люди так переживають за власну *опу, що доти поки Путіна не розстріляють або все це не зміниться, вони мовчатимуть, – сказав Панін у Instagram

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Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Бучі рашисти розстріляли колишнього хлопця Регіни Тодоренко .

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