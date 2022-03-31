Олексій Панін розніс колег, які підтримують Путіна: "У мене це в голові не вкладається"

Актор один із небагатьох у Росії, хто підтримує Україну та засуджує режим окупантів

Олексій Панін висловився про зірок-путіністів / Фото: instagram.com/actor.panin

Олексій Панін, несподівано для багатьох, виступив на захист України – російський актор засуджує Путіна та своїх колег-артистів, які підтримують війну.

Раніше Панін з різкою промовою звернувся до російських зірок у День театру після того, як російська бомба була скинута на драматичний театр у Маріуполі.

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Про це Олексій Панін згадав в інтерв'ю з Наташею Влащенко, опублікованому в YouTube-каналі Україна 24. Артист підкреслив, що постійно думав про те, що сталося в центрі Маріуполя, про людей, які ховалися в притулку, але все ж таки не врятувалися від жорстокості окупантів.

На думку Паніна, артисти, які відкрито підтримують політику путіна та його кривавий режим, не можуть насправді у це вірити.

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Я зараз уявляю перед очима обличчя Володі Машкова та Діми Пєвцова... У мене в голові не вкладається – вони дорослі, розумні люди. Я не вірю, що вони вірять у це. Хоча, Діма Пєвцов уже таку нісенітницю несе останнім часом, що я вже нічому не здивуюся, – зізнався Панін.

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Олексій Панін також розповів, що раніше, коли він ще жив у Росії, під час обговорення з іншими акторами політики намагався звернути увагу колег на проблеми держави, але у відповідь отримував лише мовчазну байдужість.

Я щиро не можу цих людей зрозуміти, – наголошує Панін.

Він зазначив, що коли на руках кремлівської влади ріки крові, багато артистів виходять на сцену разом із путіним – це для Паніна абсолютно незрозуміло:

Коли ми говоримо про крадіжку, про корупцію в країні, коли ми говоримо про поголовне розпилювання держбюджету та розкрадання державного добра, типу нафти та газу – ну хрін з ним. Ну гаразд, обікрали півкраїни – ну хрін з ним, можна заплющити очі. Ну вбили одну Політковську – ну хрін би з нею. Борю Нємцова... Та коли на руках людей, я зараз говорю про кремлівську владу, не просто кров одного, двох, трьох людей, а кров уже навіть не на руках, скрізь кров... І ось це ось замовчувати...

В інтерв'ю Олексій Панін також сказав, чому в Росії з роками нічого не змінюється. Раніше Олексій Панін також спробував пояснити росіянам, чому він не мовчить про війну в Україні.

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