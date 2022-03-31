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Алексей Панин разнес коллег, поддерживающих Путина: "У меня это в голове не укладывается"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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31 марта, 18:41
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Актер один из немногих в России, кто поддерживает Украину и осуждает режим оккупантов
Алексей Панин высказался о звездах-путинистах
Алексей Панин высказался о звездах-путинистах / Фото: instagram.com/actor.panin

Алексей Панин, неожиданно для многих, выступил в защиту Украины – российский актер осуждает Путина и своих коллег-артистов, которые поддерживают войну.

Ранее Панин с резкой речью обратился к российским звездам в День театра, после того, как российская бомба была скинута на драматический театр в Мариуполе.

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Об этом Алексей Панин упомянул в интервью с Наташей Влащенко, опубликованном в YouTube-канале Украина 24. Артист подчеркнул, что постоянно думал о том, что произошло в центре Мариуполя, о людях, которые прятались в убежище, но все же не спаслись от жестокости оккупантов.

По мнению Панина, артисты, которые открыто поддерживают политику путина и его кровавый режим, не могут на самом деле в это верить.

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Я сейчас представляю перед глазами лица Володи Машкова и Димы Певцова... У меня в голове не укладывается – они взрослые, умные люди. Я не верю, что они в это верят. Хотя, Дима Певцов уже такую ерунду несет последнее время, что я уже ничему не удивлюсь, – признался Панин.

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Алексей Панин также рассказал, что ранее, когда он еще жил в России, во время обсуждения с другими актерами политики пытался обратить внимание коллег на проблемы государства, но в ответ получал лишь молчаливое равнодушие.

Я искренне не могу этих людей понять, – подчеркивает Панин.

Он отметил, что когда на руках кремлевской власти реки крови, многие артисты выходят на сцену вместе с путиным – это для Панина совершенно необъяснимо:

Когда мы говорим о воровстве, о коррупции в стране, когда мы говорим о поголовном распиле госбюджета и разворовывании государственного добра, типа нефти и газа – ну хрен с ним. Ну ладно, обокрали полстраны – ну хрен с ним, можно закрыть глаза. Ну убили одну Политковскую – ну хрен бы с ней. Борю Немцова... Но когда на руках людей, я сейчас говорю о кремлевской власти, не просто кровь одного, двух, трех человек, а кровь уже даже не на руках, везде кровь... И вот это вот замалчивать...

В интервью Алексей Панин также сказал, почему в России с годами ничего не меняется. Ранее Алексей Панин также попытался объяснить россиянам, почему он не молчит о войне в Украине.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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