Алісса Мілано з "Всі жінки відьми" потрапила в серйозну ДТП і врятувала життя свого дядька

Актриса їхала на пасажирському сидінні. Автомобіль, в якому вона перебувала, на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу і врізався в джип

Алісса Мілано потрапила в ДТП / Фото: Getty Images

Як повідомляє People, дядькові актриси, Мітчу Карпу, стало погано за кермом. Ймовірно, у нього стався серцевий напад. Алісса Мілано, яка раніше важко перенесла COVID-19, н розгубилася і змогла врятувати життя дядьку до приїзду медиків.

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Як говориться в звітах Каліфорнійського дорожнього патруля, Алісса Мілано змогла зупинити автомобіль, взявши контроль над його управлінням.

На щастя, актриса залишилася цілою і неушкодженою. З місця аварії її забрав чоловік, Девід Багліарі. Повідомляється, що Алісса фактично врятувала життя свого дядька – ще до приїзду медиків вона зробила йому серцево-легеневу реанімацію – штучне дихання і непрямий масаж серця. Пізніше Мітча доставили в лікарню.

Алісса Мілано / Фото: instagram.com/milano_alyssa

Після інциденту Алісса опублікувала пост в Twitter, де закликала всіх:

відповідально ставитися до свого життя і життя рідних;

дотримуватися всіх заходів безпеки;

пройти курси першої медичної допомоги.

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Ми всі повинні використовувати будь-яку можливість, щоб захистити людей, яких ми любимо. Зробіть щеплення. Носіть маски. Слідкуйте за своєю зброєю. Вивчіть техніку серцево-легеневої реанімації. Маленькі дії, засновані на здоровому глузді. Піклуватися одне про одного нескладно, але важливо, – написала Алісса.

Скріншот: Twitter

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