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Алісса Мілано з "Всі жінки відьми" потрапила в серйозну ДТП і врятувала життя свого дядька

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
18 серпня, 19:08
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Актриса їхала на пасажирському сидінні. Автомобіль, в якому вона перебувала, на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу і врізався в джип
Алісса Мілано потрапила в ДТП
Алісса Мілано потрапила в ДТП / Фото: Getty Images

Як повідомляє People, дядькові актриси, Мітчу Карпу, стало погано за кермом. Ймовірно, у нього стався серцевий напад. Алісса Мілано, яка раніше важко перенесла COVID-19, н розгубилася і змогла врятувати життя дядьку до приїзду медиків.

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Як говориться в звітах Каліфорнійського дорожнього патруля, Алісса Мілано змогла зупинити автомобіль, взявши контроль над його управлінням.

На щастя, актриса залишилася цілою і неушкодженою. З місця аварії її забрав чоловік, Девід Багліарі. Повідомляється, що Алісса фактично врятувала життя свого дядька – ще до приїзду медиків вона зробила йому серцево-легеневу реанімацію – штучне дихання і непрямий масаж серця. Пізніше Мітча доставили в лікарню.

Алісса Мілано
Алісса Мілано / Фото: instagram.com/milano_alyssa

Після інциденту Алісса опублікувала пост в Twitter, де закликала всіх:

  • відповідально ставитися до свого життя і життя рідних;
  • дотримуватися всіх заходів безпеки;
  • пройти курси першої медичної допомоги.
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Ми всі повинні використовувати будь-яку можливість, щоб захистити людей, яких ми любимо. Зробіть щеплення. Носіть маски. Слідкуйте за своєю зброєю. Вивчіть техніку серцево-легеневої реанімації. Маленькі дії, засновані на здоровому глузді. Піклуватися одне про одного нескладно, але важливо, – написала Алісса.

Скріншот: Twitter

Дивіться відео про зірок, які ледь не загинули в ДТП:

Нагадаємо, Михайло Єфремов порушив обіцянку дану матері загиблого в ДТП з його участю.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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