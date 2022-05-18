Волочкова впала в обійми чергового кавалера: "Чоловік із великим серцем та гідністю"

Велелюбна балерина Анастасія Волочкова на відпочинку познайомилася з черговим кавалером, в якого відразу ж закохалася

У Анастасії Волочкової новий бойфренд / Фото: instagram.com/volochkova_art

Особисте життя Анастасії Волочкової шокує публіку. Не встигла балерина розлучитися з 24-річним аферистом, як у неї з'явився новий кавалер.

Наразі скандальна російська артистка знаходиться на відпочинку на островах, де вона й познайомилася зі своїм таємничим бойфрендом. За словами Анастасії, із коханим її познайомила подруга, яка запросила балерину розслабитись на віллі.

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Не хочу афішувати мої стосунки із гідним чоловіком, з яким мене познайомила моя Подруга Наташа. Але й приховувати мою радість не стану. Це моє особисте життя, любов і радість та відпочинок в обіймах коханого, – повідомила фантам балерина в Instagram.

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Афішувати ім'я та зовнішність свого чоловіка Волочкова не хоче, але вже встигла запостити кілька світлин з різними частинами тіла нового хлопця. Та й розповісти більше подробиць про нього балерина не забула.

Порадійте за мене. Якщо вистачить сили. Цього разу чоловік зі своїм літаком, яхтою, футбольним клубом і великим серцем та гідністю. Моїм шпагатом він також зачарований. А я його силою. І красою у всьому! – похвалилася кавалером Волочкова.

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Чи то заради хайпа, чи то на зло колишнім артистка без сорому показує у сторіс любовні втіхи зі своїм таємничим кавалером, старанно прикривши все махровим рушником та шубкою. Фанати балерини вже, схоже, звикли до "іспанського сорому".

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Ким може бути новий хлопець Волочкової?

Поки всі гадають, хто ж підкорив серце Волочкової, у Мережі з'явилася інформація про особистість чергового залицяльника балерини. Так джерела пабліка "НеМалахов" повідомляють, що ніяких літаків і яхт у чоловіка немає і він просто таксист з Азербайджану.

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Раніше Анастасія Волочкова у шпагаті висловилася про війну та нарвалася на гнів коментаторів.