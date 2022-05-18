Волочкова упала в объятия очередного кавалера: "Мужчина с большим сердцем и достоинством"

Любвеобильная балерина Анастасия Волочкова на отдыхе познакомилась с очередным кавалером, в которого сразу же влюбилась

У Анастасии Волочковой новый бойфренд / Фото: instagram.com/volochkova_art

Личная жизнь Анастасии Волочковой продолжает шокировать публику. Не успела балерина расстаться с 24-летним аферистом, как появился уже новый кавалер.

Сейчас скандальная российская артистка находится на отдыхе на островах, где она и познакомилась со своим таинственным бойфрендом. По словам Анастасии, с возлюбленным ее познакомила подруга, которая пригласила балерину расслабиться на вилле.

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Не хочу афишировать мои отношения с достойным мужчиной, с которым меня познакомила моя подруга Наташа. Но и скрывать моей радости не стану. Это моя личная жизнь, любовь и радость и отдых в объятиях любимого, – сообщила фантам балерина в Instagram.

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Афишировать имя и внешность своего мужчины Волочкова не хочет, но уж успела запостить несколько фото с разными частями тела нового парня. Да и рассказать побольше подробностей о нем балерина не забыла.

Порадуйтесь за меня. Если хватит сил. На этот раз мужчина со своим самолётом, яхтой, футбольным клубом, и большим сердцем и достоинством. Моим шпагатом он тоже восхищён. А я его силой. И красотой во всём! – похвасталась кавалером Волочкова.

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То ли ради хайпа, то ли на зло бывшим артистка без стеснения показывает в сторис любовные утехи со своим таинственным кавалером, тщательно прикрыв все махровым полотенцем и шубкой. Фанаты балерины уже, похоже, привыкли к "испанскому стыду".

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Кем может быть новый парень Волочковой?

Пока все гадают, кто же покорил сердце Волочковой, в Сети появилась информация о личности очередного воздыхателя балерины. Так источники паблика "НеМалахов" сообщают, что никаких самолетов и яхт у мужчины нет и он просто таксист из Азербайджана.

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Ранее Анастасия Волочкова в шпагате высказалась о войне и нарвалась на гнев комментаторов.