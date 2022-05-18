Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Риека - Украина: онлайн 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Eurovision 2022

Вакарчук на АЭС

Спейси вернулся

Смита отменяют?

Секрет Камалии

Трек Måneskin
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Волочкова упала в объятия очередного кавалера: "Мужчина с большим сердцем и достоинством"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 мая, 13:27
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Любвеобильная балерина Анастасия Волочкова на отдыхе познакомилась с очередным кавалером, в которого сразу же влюбилась
У Анастасии Волочковой новый бойфренд
У Анастасии Волочковой новый бойфренд / Фото: instagram.com/volochkova_art

Личная жизнь Анастасии Волочковой продолжает шокировать публику. Не успела балерина расстаться с 24-летним аферистом, как появился уже новый кавалер.

Сейчас скандальная российская артистка находится на отдыхе на островах, где она и познакомилась со своим таинственным бойфрендом. По словам Анастасии, с возлюбленным ее познакомила подруга, которая пригласила балерину расслабиться на вилле.

Реклама

Не хочу афишировать мои отношения с достойным мужчиной, с которым меня познакомила моя подруга Наташа. Но и скрывать моей радости не стану. Это моя личная жизнь, любовь и радость и отдых в объятиях любимого, – сообщила фантам балерина в Instagram.

Скриншот

Афишировать имя и внешность своего мужчины Волочкова не хочет, но уж успела запостить несколько фото с разными частями тела нового парня. Да и рассказать побольше подробностей о нем балерина не забыла.

Порадуйтесь за меня. Если хватит сил. На этот раз мужчина со своим самолётом, яхтой, футбольным клубом, и большим сердцем и достоинством. Моим шпагатом он тоже восхищён. А я его силой. И красотой во всём! – похвасталась кавалером Волочкова.

Скриншот

То ли ради хайпа, то ли на зло бывшим артистка без стеснения показывает в сторис любовные утехи со своим таинственным кавалером, тщательно прикрыв все махровым полотенцем и шубкой. Фанаты балерины уже, похоже, привыкли к "испанскому стыду".

Скриншот

Кем может быть новый парень Волочковой?

Пока все гадают, кто же покорил сердце Волочковой, в Сети появилась информация о личности очередного воздыхателя балерины. Так источники паблика "НеМалахов" сообщают, что никаких самолетов и яхт у мужчины нет и он просто таксист из Азербайджана.

Реклама

Ранее Анастасия Волочкова в шпагате высказалась о войне и нарвалась на гнев комментаторов.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Insta News
Ричард Гир - с нами!
Актер продает свой Jaguar

Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять