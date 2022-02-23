Андрій Малахов йде з телебачення? Шоу ведучого закривають на тлі чуток про його хворобу

У Мережі стали з'являтися чутки про те, що популярне ток-шоу Андрія Малахова на російському каналі закривають через серйозну хворобу телеведучого

Андрій Малахов залишає шоу "Прямий ефір" / Фото: скріншот

Наразі публіка продовжує активно обговорювати те, як сильно змінився Андрій Малахов останнім часом. Нещодавно в Мережу потрапили фото ведучого, що розповніло і змарніло. .

Тепер стали з'являтися чутки про те, що популярний телеведучий має намір завершити свою кар'єру у зв'язку з хворобою.

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Приводом для таких міркувань стало те, що ток-шоу "Прямий ефір", яке вів Малахов, несподівано зникло з сітки мовлення телеканалу з 28 лютого.

Чому закрили шоу Малахова?

однак, як виявилося, причина в тому, що шоу більше не виходитиме не телеекрани зовсім не в Малахові, а в самому шоу. Програму вже намагалися закрити вже кілька разів через скандальну репутацію та численні скарги від героїв програми.

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Чи повернеться Малахов на ТБ?

Поки що шанувальники Андрія Малахова можуть не переживати щодо відходу ведучого з телебачення. Замість "Прямого ефіру" ведучий запускає власне шоу "Малахів" на тому самому телеканалі.

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Програма отримає новий формат і, як анонсує телеканал, допоможе більшій кількості людей у їхніх проблемах. Тепер глядачі зможуть у прямому ефірі поговорити із Малаховим на гостру тему.

Що трапилося з Малаховим?

Чутки про те, що Андрій Малахов серйозно хворий, поширювалися взимку цього року. Спочатку телеведучий став носити перуку, а потім став помітно і стрімко набирати вагу, чим дуже стурбував своїх фанатів.

За однією з версій, у Малахова могло розвинутись онкологічне захворювання після омолодження стовбуровими клітинами . Також відомий продюсер Олеся Сазикіна розповіла про те, що телеведучого намагалися отруїти .