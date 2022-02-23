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Андрій Малахов йде з телебачення? Шоу ведучого закривають на тлі чуток про його хворобу

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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23 лютого, 10:24
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У Мережі стали з'являтися чутки про те, що популярне ток-шоу Андрія Малахова на російському каналі закривають через серйозну хворобу телеведучого
Андрій Малахов залишає шоу "Прямий ефір"
Андрій Малахов залишає шоу "Прямий ефір" / Фото: скріншот

Наразі публіка продовжує активно обговорювати те, як сильно змінився Андрій Малахов останнім часом. Нещодавно в Мережу потрапили фото ведучого, що розповніло і змарніло. .

Тепер стали з'являтися чутки про те, що популярний телеведучий має намір завершити свою кар'єру у зв'язку з хворобою.

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Приводом для таких міркувань стало те, що ток-шоу "Прямий ефір", яке вів Малахов, несподівано зникло з сітки мовлення телеканалу з 28 лютого.

Чому закрили шоу Малахова?

однак, як виявилося, причина в тому, що шоу більше не виходитиме не телеекрани зовсім не в Малахові, а в самому шоу. Програму вже намагалися закрити вже кілька разів через скандальну репутацію та численні скарги від героїв програми.

Скріншот

Чи повернеться Малахов на ТБ?

Поки що шанувальники Андрія Малахова можуть не переживати щодо відходу ведучого з телебачення. Замість "Прямого ефіру" ведучий запускає власне шоу "Малахів" на тому самому телеканалі.

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Програма отримає новий формат і, як анонсує телеканал, допоможе більшій кількості людей у їхніх проблемах. Тепер глядачі зможуть у прямому ефірі поговорити із Малаховим на гостру тему.

Що трапилося з Малаховим?

Чутки про те, що Андрій Малахов серйозно хворий, поширювалися взимку цього року. Спочатку телеведучий став носити перуку, а потім став помітно і стрімко набирати вагу, чим дуже стурбував своїх фанатів.

За однією з версій, у Малахова могло розвинутись онкологічне захворювання після омолодження стовбуровими клітинами . Також відомий продюсер Олеся Сазикіна розповіла про те, що телеведучого намагалися отруїти .

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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