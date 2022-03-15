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Анджеліна Джолі розповіла світові про українських жінок

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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15 березня, 09:51
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Голлівудська зірка повідомила фолловерам новину про смерть вагітної жінки у Маріуполі
Анджеліна Джолі стежить за трагічними подіями в Україні
Анджеліна Джолі стежить за трагічними подіями в Україні / Фото: instagram.com/angelinajolie

Вчора стало відомо, що вагітна жінка, яка постраждала від обстрілу лікарні в Маріуполі, загинула. Новина про акт жорстокості облетіла всі ЗМІ, а Маша Єфросиніна після цього назвала росіян "сліпими трусами та рабами".

Анджеліна Джолі, яка дбає про долю жінок по всьому світу і вже 19 років є послом доброї волі ООН, опублікувала пост з новиною у себе в сторіс.

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Скріншот: instagram.com/stories/angelinajolie

Це текст від Washington Post із заголовком "Вагітна жінка померла разом із дитиною в Україні" . Знімок, який також бачив увесь світ, був зроблений у день, коли російськими ракетами було зруйновано кілька блоків центральної лікарні в Маріуполі, зокрема дитячу амбулаторію.

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Анджеліна Джолі раніше писала про Україну у соцмережах. Вона повідомила, що разом із благодійною організацією та волонтерами допомагає тим українцям, яким довелося залишити країну.

Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я та мої колеги зосереджені на тому, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту та основних прав людини переміщених осіб та біженців у регіоні, – написала Джолі в Instagram.

Раніше повідомлялося, що Бенедикт Камбербетч готовий прийняти біженців з України у власному будинку.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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