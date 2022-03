Авторка Гаррі Поттера Джоан Роулінг назвала Путіна вбивцею

Президент росії на зустрічі з лауреатами президентських премій для молодих діячів культури згадав інцидент зі "скасуванням" Джоан Роулінг, яка опинилася у центрі скандалу через трансгендерів.

Путін наголосив на тому, що відому письменницю нібито заборонили через її позицію.

Джоан Роулінг відповіла путіну у своєму Twitter-акаунті. Вона написала:

Письменниця додала до запису посилання на статтю ВВС про переслідування Олексія Навального в росії та хештег #IStandWithUkraine.

Critiques of Western cancel culture as not best made by those currently slaughtering civilians for crime of resistance, або which jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW