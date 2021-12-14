Автор культового мультсеріалу 2000-х Масяня про свої страхи: "У мене є цікавий задум, який я ніколи не втілю"

Поки всі обговорюють повернення серіалу "Секс і місто", ми згадаємо про популярний мультфільм 2000-х "Масяня", який має продовження.
Автором "Масяні" є 54-річний Олег Куваєв. До речі, він сам озвучував усіх головних персонажів. У 2006 році мультиплікатор емігрував до Ізраїлю через особисті причини – його дружина ізраїльтянка. Зараз він продовжує жити в Ізраїлі та працювати над проєктом.
Відомо, що Олег Куваєв розпочав роботу над "Масянею" ще у 2001 році. Спочатку проєкт з'явився на просторах Мережі, потім глядачі могли побачити його на телебаченні. Тепер же, як поділився мультиплікатор, культовий мультфільм можна переглянути і на YouTube-каналі Masyanya Kuvaeva.
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Незважаючи на те, що мультсеріал був популярний на початку нульових, він випускається через 20 років! Щоправда, творець не може реалізувати деякі свої задуми через страх цензури.
У мене, наприклад, є цікавий задум, який я, напевно, ніколи не втілю, бо дуже багато спірних питань виникає. Про сексуальне виховання. У мене є відмінний сценарій, який я не можу реалізувати, тому що це викличе питання у всіх — і YouTube , і Facebook , і інші цензури, – розповів Куваєв в і нтерв'ю Юрію Дудю.
13 грудня 2021 року вийшов 158 епізод "Масяні" на YouTube-каналі. Сам мультиплікатор зізнався, що не має наміру впроваджувати у сценарії якісь зміни, що сталися за останні десять років. Куваєв назвав епоху початку 2000-х найкращим часом та розповів про спроби зберегти у проєкті настрій тих часів .
З усієї історії Росії це найкращі роки, з 2000-го по 2010-й, тому що гайки ще закручувати не почали, дев'яності бандитські вже скінчилися, і був досить вільний і приємний час, – додав Куваєв.
Коротко про сюжет "Масяні"
Усі дії мультсеріалу відбувається переважно у Санкт-Петербурзі. Головна героїня – дівчина Масяня, яка носить короткий червоний топ та синю міні-спідницю. Її головні родзинки – саркастичниі зауваження та різкі судження. Вона має друзів — Хрюнделя і Антона, з яких часто іронічно жартує.
У 2012 році Масяня стала..мамою! Отакої!
Рішення (зробити Масяню мамою, – Ред.) було важким, бо Масяня була таким хуліганським, анархічним персонажем, що грубила, хамила, робила якісь несусвітні речі. А потім я подумав: "Це те, що відбувається з нами всіма", – розповів Кураєв.
До речі, зараз чимало культових проєктів повертаються на телекрани після тривалої перерви. Наприклад, HBO Max випустить спеціальний епізод до 20-річчя фільмів про легендарного "Гаррі Поттера".