Барабанщика з The Offspring змусили піти з гурту через відмову вакцинуватися

Учасник культового рок-гурту The Offspring не зможе поїхати на гастролі зі своїми колегами у зв'язку з новими правилами, які вимагають вакцинації

Піт Парада залишає The Offspring / Фото: Getty Images, instagram.com/peteparada

Барабанщик Піт Параду з The Offspring відмовився зробити щеплення від COVID-19 і тому не зможе брати участь в майбутніх концертах гурту. Музикантові також заборонили робити студійні записи з колегами, попри те, що у нього є вагомі причини не вакцинуватися.

Про це Піт Параду розповів у своєму Instagram-акаунті. Лікар порадив музиканту не вакцинуватися, тому що у нього рідкісне аутоімунне захворювання – синдром Гієна-Барре. Крім того, барабанщик вважає, що вже перехворів на коронавірус, а значить має антитіла.

Оскільки я не можу виконати те, що все частіше стає галузевою вимогою, нещодавно було вирішено, що мені небезпечно перебувати поруч, в студії і в турне. Я кажу про це, тому що ви не побачите мене на цих прийдешніх концертах. Я також хочу поділитися своєю історією, щоб всі, хто зараз відчуває агонію і ізоляцію, знали, що вони не зовсім самотні, – Написати Піт Параду.

The Offspring повинні почати тур по США вже 8 серпня, але офіційних коментарів стосовно Піта вони не зробили.

Також не зовсім зрозуміло, чи пішов Піт Параду назавжди або тимчасово відсторонений.

Кадр з концерту The Offspring / Фото: instagram.com/peteparada

Піт Парада був учасником The Offspring 14 років. Він приєднався до колективу у 2007 році, коли пішов Атом Віллард.

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