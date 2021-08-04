Барабанщика з The Offspring змусили піти з гурту через відмову вакцинуватися

Барабанщик Піт Параду з The Offspring відмовився зробити щеплення від COVID-19 і тому не зможе брати участь в майбутніх концертах гурту. Музикантові також заборонили робити студійні записи з колегами, попри те, що у нього є вагомі причини не вакцинуватися.
Про це Піт Параду розповів у своєму Instagram-акаунті. Лікар порадив музиканту не вакцинуватися, тому що у нього рідкісне аутоімунне захворювання – синдром Гієна-Барре. Крім того, барабанщик вважає, що вже перехворів на коронавірус, а значить має антитіла.
Оскільки я не можу виконати те, що все частіше стає галузевою вимогою, нещодавно було вирішено, що мені небезпечно перебувати поруч, в студії і в турне. Я кажу про це, тому що ви не побачите мене на цих прийдешніх концертах. Я також хочу поділитися своєю історією, щоб всі, хто зараз відчуває агонію і ізоляцію, знали, що вони не зовсім самотні, – Написати Піт Параду.
The Offspring повинні почати тур по США вже 8 серпня, але офіційних коментарів стосовно Піта вони не зробили.
Також не зовсім зрозуміло, чи пішов Піт Параду назавжди або тимчасово відсторонений.
Піт Парада був учасником The Offspring 14 років. Він приєднався до колективу у 2007 році, коли пішов Атом Віллард.
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