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Баста називав себе українцем, але про вторгнення Росії мовчить

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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2 березня, 17:24
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Репер Баста один із тих російських артистів, який вважає за краще не обговорювати війну в Україну

Репер Баста з початку нападу Росії на Україну поки що не опублікував жодного поста. Хоч останній рік Василь Вакуленко (справжнє ім'я репера) неодноразово приїжджав до України з концертами. А в інтерв'ю Ксенії Собчак розповідав, що вважає себе українцем .

Українська ведуча Міла Єрємєєва вже закликала російського репера озвучити позицію, нагадавши, про виступи в Україні та родичів.

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Це до тебе тисячі приходять на концерт у Києві! Тепер збери такий натовп у РФ і роби щось! Не мовчи! Ти ж не Басков

Скріншот: Instagram

Олексій Дурнєв також звернув увагу на мовчання репера. Він запропонував Басті нову версію пісні "Сансара"

Когда меня не станет
Я буду петь голосами
Тупых свиней
Нас просто меняют местами
Таков закон сансары
Круговорот людей
О мама

Скріншот: Instagram

До слова Лариса Долина, чиї батьки родом з України, також вирішила не коментувати війну в Україну, розв'язану Путіним

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
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