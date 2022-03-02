Баста називав себе українцем, але про вторгнення Росії мовчить

Репер Баста один із тих російських артистів, який вважає за краще не обговорювати війну в Україну

Репер Баста з початку нападу Росії на Україну поки що не опублікував жодного поста. Хоч останній рік Василь Вакуленко (справжнє ім'я репера) неодноразово приїжджав до України з концертами. А в інтерв'ю Ксенії Собчак розповідав, що вважає себе українцем .

Українська ведуча Міла Єрємєєва вже закликала російського репера озвучити позицію, нагадавши, про виступи в Україні та родичів.

Реклама

Це до тебе тисячі приходять на концерт у Києві! Тепер збери такий натовп у РФ і роби щось! Не мовчи! Ти ж не Басков

Скріншот: Instagram

Олексій Дурнєв також звернув увагу на мовчання репера. Він запропонував Басті нову версію пісні "Сансара"

Когда меня не станет

Я буду петь голосами

Тупых свиней

Нас просто меняют местами

Таков закон сансары

Круговорот людей

О мама

Скріншот: Instagram

До слова Лариса Долина, чиї батьки родом з України, також вирішила не коментувати війну в Україну, розв'язану Путіним

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!