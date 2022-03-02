Баста називав себе українцем, але про вторгнення Росії мовчить

Репер Баста з початку нападу Росії на Україну поки що не опублікував жодного поста. Хоч останній рік Василь Вакуленко (справжнє ім'я репера) неодноразово приїжджав до України з концертами. А в інтерв'ю Ксенії Собчак розповідав, що вважає себе українцем .
Українська ведуча Міла Єрємєєва вже закликала російського репера озвучити позицію, нагадавши, про виступи в Україні та родичів.
Це до тебе тисячі приходять на концерт у Києві! Тепер збери такий натовп у РФ і роби щось! Не мовчи! Ти ж не Басков
Олексій Дурнєв також звернув увагу на мовчання репера. Він запропонував Басті нову версію пісні "Сансара"
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