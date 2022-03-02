У минулому одеситка Лариса Доліна продовжує мати антиукраїнську позицію і мовчить про війну

Відома співачка та актриса Лариса Долина продовжує розчаровувати українців. Вона, як і раніше, не говорить про війні в Україні, яку розв'язав Путін .
Від Лариси Доліної, яка з 2003 року є членом "Єдиної Росії" та незаконно відвідувала Крим, можна не чекати на підтримку в момент, коли Росія напала на Україну. Артистка, батьки якої поховані в Одесі (їхньому рідному місті) і яка сама багато років жила у цій прекрасній перлині на Чорному морі, продовжує мовчати про російське вторгнення та пристосовуватись до ситуації.
Як і співачка Наташа Корольова Вона, боячись того, що в РФ закриють Instagram, вже піарила свій ТГ-канал
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І навіть запрошувала шанувальників до "Однокласників".
Але українці чекають на відповідь від артистки і сподіваються, що в ній прокинеться хоч щось людське.
Зазначимо, що багато публічних людей із РФ вже висловилися проти війни в Україні:
- Пара Леонід Агутін та Анжеліка Варум вимагають припинити війну .
- Дружина Федора Бондарчука виступила проти війни в Україні із відкритим листом сценаристів РФ.
- Блогер Ніка Білоцерківська відкрито підтримала українців.
- Російський актор Олексій Панін зізнався що йому соромно за його російський паспорт
- Дружина Сергія Жигунова підтримала українців і сказала росіянам, що їм брешуть щодня.
- Блогер Юрій Дудь закликав Путіна припинити війну .
- Також Софія Ротару не стала мовчати про вторгнення Росії: По всій Україні точаться жорстокі бої.
Ми впевнені у перемозі. Все буде Україною!
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