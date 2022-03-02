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У минулому одеситка Лариса Доліна продовжує мати антиукраїнську позицію і мовчить про війну

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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2 березня, 17:01
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Відома артистка Лариса Доліна продовжує відмовчуватися в такий непростий для України час...
Лариса Доліна продовжує мовчати про війну в Україні
Лариса Доліна продовжує мовчати про війну в Україні / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Відома співачка та актриса Лариса Долина продовжує розчаровувати українців. Вона, як і раніше, не говорить про війні в Україні, яку розв'язав Путін .

Від Лариси Доліної, яка з 2003 року є членом "Єдиної Росії" та незаконно відвідувала Крим, можна не чекати на підтримку в момент, коли Росія напала на Україну. Артистка, батьки якої поховані в Одесі (їхньому рідному місті) і яка сама багато років жила у цій прекрасній перлині на Чорному морі, продовжує мовчати про російське вторгнення та пристосовуватись до ситуації.

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Як і співачка Наташа Корольова Вона, боячись того, що в РФ закриють Instagram, вже піарила свій ТГ-канал

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І навіть запрошувала шанувальників до "Однокласників".

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Але українці чекають на відповідь від артистки і сподіваються, що в ній прокинеться хоч щось людське.

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скріншоти з інстаграм Лариси Доліної

Зазначимо, що багато публічних людей із РФ вже висловилися проти війни в Україні:

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україною!

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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