Бліц-опитування: Теоні Контрідзе довелося зробити нелегкий вибір

Теона Контрідзе вже сьогодні вперше виступить у Києві з концертом. Раніше знаменита джазова співачка виступала в Україні лише на приватних заходах

Теона Контрідзе відповіла на запитання "з перчинкою" / Фото: instagram.com/teonakontridze/

Перед виступом Теона Контрідзе відповіла на п'ять запитань із нашого бліцу. Ми надали артистці зробити вибір між двома пунктами та пояснити його.

А поки Теона готується вийти на сцену Жовтневого палацу, ви можете дізнатися, як співачка відповіла на наші запитання з "перчинкою" – адже вибір було зробити нелегко/

Реклама

Бліц з Теоною Контрідзе

1. Що б ви обрали:

Все життя слухати лише джаз, при цьому інші жанри вам слухати заборонено.

Слухати музику всіх жанрів, окрім джазу.

Відповідь Теони:

Тільки джаз! Я можу жити без усіх жанром музики, а без джазу не можу.

2. Що б ви обрали:

Реклама

Стати учасницею всесвітнього вокального шоу талантів.

Стати членом журі всесвітнього вокального шоу талантів.

Відповідь Теони:

Вже, звичайно, журі. Вибираю журі, бо конкурсантом я вже була тричі. На моїх плечах уже три міжнародні конкурси. І скоро мені буде 45 років. Час сідати в журі. Тим більше, що мені вже за віком так належить. (Усміхається – ред.)

Теона Контрідзе виступить у Києві / Фото: instagram.com/teonakontridze/

3. Що б ви обрали

Реклама

Ви стаєте маловідомою, але дуже заможною співачкою.

Вас знають у кожній країні світу, але при цьому за концерти та виступи ви отримуєте копійки.

Відповідь Теони:

Маловідомою, але дуже багатою (сміється -ред.). Вибираю бути в андерграунді, але багатою, бо для мене бути знаменитою абсолютно не самоціль. Мені все одно буду я знаменитою чи ні.

4. Що б ви обрали:

Протягом наступних 10 років їсти страви лише української кухні.

Протягом наступних 10 років їсти страви лише грузинської кухні.

Теона Контрідзе відповіла на незвичайні запитання / Фото: instagram.com/teonakontridze/

Відповідь Теони:

Грузинську кухню! Мабуть, залишу грузинську кухню, бо це моя кров, це моя ДНК, це моя мати. Зрештою, це те, з чим я народилася. Тому, як каже Давай Лама, в рік один раз треба пити воду з того водоймища, звідки ви родом.

5. Що б ви обрали:

Відтепер ви не можете відвідувати рідне місто.

У вас забирають права на всі ваші пісні.

Відповідь Теони:

Тбілісі чи пісні? Оце вибір! Я виберу Тбілісі. Пісні напишемо ще. Вибираю моє улюблене місто, тому що пісні ми ще напишемо, запишемо, вигадаємо, а улюблені місто не обирають.

Не пропустіть інші новини: