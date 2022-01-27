Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі 👊 США відмовили Росії 🗣 Нормандський формат у Парижі ✈ Нові правила вїзду до ЄС

В Елтона COVID-19

Скандал з Єгоровою

Гарячий Салем

Сестра Фреймут

Пісні про Київ

Жінки Ван Дамма
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Бред Пітт більше не самотній: актор зустрічається із популярною співачкою – ЗМІ

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 січня, 10:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Бред Пітт та Анджеліна Джолі розлучилися ще у 2016 році. Досі актор продовжує судитися з колишньою дружиною, а про особисте життя вважає за краще не поширюватися
Бред Пітт вже півроку зустрічається зі шведською співачкою
Бред Пітт вже півроку зустрічається зі шведською співачкою / Фото: Instagram

Тепер американські ЗМІ будуть обговорювати не лише відносини Анджеліни Джолі з The Weeknd , а новий роман Бреда Пітта Як пише The Sun, голлівудський актор зустрічається зі шведською співачкою Люкке Лі.

За інформацією інсайдерів, пара разом уже півроку. Люке живе за кілька хвилин ходьби від маєтку Бреда в Лос-Анджелесі. Саме тому їм вдалося приховувати свої стосунки від папараці.

Реклама

Це ідеальний збіг для Бреда – його дівчина живе так близько, у сусідньому будинку, – розповів інсайдер.

/ Фото: Getty Images, Instagram

Зазначається, що у середині січня пару бачили на побаченні у голлівудському ресторані Mother Wolf.

Що відомо про Люкке Лі

Люкке Лі виступає у музичному жанрі інді-поп. Змалку вона мріяла виступати на сцені. Її мама була учасницею дівочої панк-групи Tant Strul, перш ніж стала фотографом. Батько грав на гітарі у шведському ансамблі Dag Vag.

Реклама

Сім'я любила подорожі та рідко залишалася в якомусь місці надовго. Одразу після народження доньки батьки вирішили переїхати до Стокгольма, а коли дівчинці виповнилося 6 років, поїхали жити до Португалії, де прожили п'ять років. У 19 років Люкке переїхала до США на деякий час.

/ Фото: Instagram

У 21 рік співачка випустила мініальбом, який помітили музичні критики.

Реклама

Наприкінці січня 2008 року звукозаписний лейбл LL Recordings презентував перший повноцінний дебютний студійний альбом Люкке Лі, який називався Youth Novel.

Співачка випустила вже чотири альбоми. Пісні Люкке Лі в різні часи займали лідируючі позиції в чартах багатьох країн, серед яких Швеція, Норвегія, Данія, Бельгія, Канада, США.

Найпопулярнішою на сьогоднішній день піснею співачки є трек I Follow Rivers.

Люкке Лі має 5-річного сина Діона від музиканта Джеффа Бхаскера.

Раніше ми розповідали, 15-річна донька Пітта та Джолі переживає, що не може бачитися з батьком.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Кавер DZIDZIO на хіт Скрябіна
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
27 січня. Льюїс Керролл. 190 років тому у Британії з'явився на світ математик, філософ і письменник, автор всесвітньо відомих творів «Аліса у Дивокраї» та «Аліса в Задзеркаллі»…
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти