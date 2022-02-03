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Бруклін Бекхем згадав про курйоз, коли робив пропозицію Ніколі Пельтц

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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3 лютого, 10:10
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Пара разом вже два роки. Бруклін Бекхем зробив пропозицію Ніколі Пельтц ще у 2020 році, але урочистість кілька разів доводилося переносити
Бруклін Бекхем розповів, як пропонував Ніколі Пельтц
Бруклін Бекхем розповів, як пропонував Ніколі Пельтц / Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Цього року весілля сина Бекхемів з донькою мільярдера все ж таки відбудеться. Підготовка до пишної урочистості вже йде повним ходом . А поки всі обговорюють список гостей на весіллі, Бруклін Бекхем вирішив згадати, як робив пропозицію своїй обраниці.

Бруклін намагався зробити все романтично і приготував для цього улюблене вино Ніколи, але все пішло трохи не за планом.

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Я не зміг відкрити вино, це було справді незручно. Через десять хвилин я нарешті відкрив вино, налив його в келих, а потім став на коліно. Вона не зрозуміла, що я хочу зробити – цитує сина Бекхемів The Sun.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Коли ж Нікола почула заповітне "ти станеш моєю дружиною", вона не змогла стримати сліз.

Вона плакала п'ять хвилин, а я весь цей час казав їй, як її кохаю.

Що відомо про наречену Брукліна Бекхема

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц почали зустрічатися восени 2019 року. Дівчина старша за сина Бекхемів на чотири роки. Нікола – актриса, дочка знаменитого американського мільярдера Нельсона Пельтца. Батько дівчини є засновником Trian Fund Management та екс-власником Snapple, компанії з виробництва напоїв.

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Вона знялася в серіалах "Під куполом", "Мотель Бейтс", фільмах "Трансформери. Епоха винищення" та "Повелитель стихій".

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц перенесли весілля
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц перенесли весілля / Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Нікола та Бруклін уклала шлюбний контракт і погодилися не претендувати на майно та фінанси один одного у разі розлучення.

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Раніше повідомлялося, що 16-річний син Бекхемів вперше побачив світ зі своєю дівчиною.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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