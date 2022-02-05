Колишній чоловік Меган Фокс стане батьком вп'яте: 36-річна дівчина актора вагітна

Актор Брайан Остін Грін та його дівчина Шарна Берджесс стануть батьками. Для екс-дружина Меган Фокс малюк буде п'ятою дитиною

Браян Остін Грін та його дівчина, танцівниця Шарна Берджесс, стануть батьками

Поки колишня дружина актора Меган Фокс планує весілля зі своїм молодим коханим, Брайан Остін Грін готується стати батьком.

Шарна Берджесс вагітна стала відомо після того, як пара поділилася знімками зі свого відпочинку на Гаваях.

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Фото – instagram.com/teambrianaustin

На фото видно, що у 36-річної танцівниці вже помітно закруглився животик. А майбутній батько ніжно цілував живіт коханої.

Фото – instagram.com/teambrianaustin

Для Берджес дитина стане первістком, тоді як для Гріна малюк буде п'ятою дитиною. Як відомо, у шлюбі з Меган Фокс у актора народилися троє синів – Ноа, Бодхі та Джорні.

Колишній чоловік Меган на прогулянці із синами

Також у Гріна є старший син, який народився під час стосунків актора з колегою з серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210" Ваннесою Марсіл. Нині старшій дитині Кассіус Лідж вже 20 років.

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Поки пара не повідомляє стать малюка, але наважимося припустити, що буде хлопчик :)

Як відомо, Меган Фокс і Брайан Остін Грін виховували своїх синів дуже нестандартним чином і одягали їх у сукні. Раніше ми писали про те, що не тільки колишнє подружжя, а й багато голлівудських зірок перевдягають своїх спадкоємців в одяг протилежної статі .