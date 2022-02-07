Че із серіалу "І просто так..." та доктор Торрес з "Анатомії Грей": все, що ви хотіли знати про актрису Сару Рамірес

Ми зібрали актуальну інформацію про акторку Сару Рамірес, яка зараз не сходить зі сторінок таблоїдів

Актриса зараз у центрі уваги / Фото: Getty Images, открытые источники

Нещодавно ми публікували матеріал про фіналі "І просто так...", який багато в чому критикують у зв'язку із персонажем Че Діас. Нещодавно артистка, яка зіграла небінарну персону у продовженні "Сексу у великому місті", розповіла, як ставиться до хейту на адресу її персонажа.

Нагадаємо, частина глядачів "І просто так..." обурюється, наводячи аргументи на користь того, що Міранда не просто не виправдала їхні очікування, а й зовсім пішла "трендовими" реаліями у зв'язку зі стосунками з Че Діас. Більше того, в Мережі навіть з'явився хештег #JusticeforSteve ("Справедливість для Стіва"). Але актриса Сара Рамірес цілком задоволена долею її персонажа та на критику в Мережі не реагує:

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Сара Рамірес / Фото: Інстаграм Сари Рамірес

Я в курсі всього цього хейту в Мережі, але моє завдання — дбати про своє психічне здоров'я та самовираження. Це набагато важливіше для мене, бо я жива людина,

- сказала Рамірес в інтерв'ю The New York Times.

За її словами, вона втілила образ вільної людини, яка хоче бути собою.

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Я рада тій репрезентації, яку ми змогли створити. Ми придумали персонажа, який був звичайною людиною, недосконалою, складною, яка не прагне сподобатися, не чекає чийогось схвалення. Який просто хоче бути собою.

До речі, за словами Рамірес, яка називає себе гендерквіром, саме Синтія Ніксіон, виконавиця ролі Міранди, запропонувала таку любовну лінію своєму персонажу.

Хоч би як там було, а серіал "І просто так..." – на піку обговорень.

Че та Міранда із сериалу "І просто так..." / Фото: Getty Images

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І для тих, кому обличчя Че Діас здалося дуже знайомим, ми зібрали цікаву інформацію про її життя.

Цікаві факти із життя Сари Рамірес

Сара Рамірес – американська актриса та співачка мексиканського походження.

Вона – лауреат премії "Тоні" у 2005 році за виступ у мюзиклі "Спамалот" . Після виступу в шоу Рамірес здобула широке визнання у критиків та публіки.

Сара Рамірес грала у багатьох фільмах та серіалах. Серед них: "Спін-Сіті", "Чикаго", "Людина-павук", "Закон і порядок: Спеціальний корпус", "Поліція Нью-Йорка", але по-справжньому відомою стала завдяки серіалу "Анатомія пристрасті" , де вона зіграла доктора Келлі Торрес.

Сара Рамірес в ролі Келлі Торрес / Фото: открытые источники

Також артистка успішно будувала свою музичну кар'єру. Ще працюючи в "Анатомії пристрасті", вона випустила свій дебютний альбом Sara Ramirez, який піднявся до 37 позиції у чарті Billboard 200 та 38 рядки в канадському чарті. Також її пісні грали у самому серіалі.

Останні кілька років вона також займається озвучкою мультиплікаційних фільмів. Наприклад, її голосом розмовляють герої мультфільмів "Дивовижна Ві", "Олена – принцеса Авалора" та "Софія Прекрасна".

Щодо особистого життя, з 4 липня 2012 року Сара Рамірес була одружена з бізнес-аналітиком Райаном ДеБолтом. Але потім у її житті почалися зміни. У 2016 році актриса зробила до камінг-аут як бісексуальна (цю ж тему Рамірес порушувала і в серіалі "Анатомія Грей") та небінарна персона або гендерквір. Також вона попросила застосовувати до неї займенники вони/їх.

В 2016 році актриса здійснила камінг-аут / Фото: Інстаграм Сари Рамірес

Також Сара була продюсером молодіжної комедії Loserville.

6 липня 2021 року в Інстаграм артистка повідомила, що більше не у стосунках з чоловіком. Наразі Рамірес мало коментує особисте життя.

Після успіху в "І просто так..." очікується, що кар'єра 46-річної актриси в кіно та на ТБ знову піде вгору.

Зараз зірка мало говорить про особисте життя / Фото: Інстаграм Сари Рамірес

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