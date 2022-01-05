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Девід Бекхем нижче за своїх синів: футболіст комплексує через зріст?

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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5 січня, 17:59
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Сини знаменитого футболіста зростанням вдалися явно вище за своїх зіркових батьків і, схоже, глава сімейства всіляко намагається приховати це
Девід Бекхем із сином
Девід Бекхем із сином / Фото: instagram.com/davidbeckham

Перед Різдвом сім'я Девіда та Вікторії Бекхем поділилися дружнім сімейним фото для святкової листівки, на ньому зображено всю зіркову сім'ю, крім нареченої Брукліна – Ніколи Пельтц.

Фотографія дуже зворушила шанувальників пари. Крім того, уважні фанати помітили цікаву деталь – глава сімейства стоїть навшпіньках. Судячи з усього, через те, що діти стали вищими за тата.

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Вікторія та Девід Бекхем з дітьми
Вікторія та Девід Бекхем з дітьми / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Варто зазначити, що зріст футболіста не маленькій – 180 см, але схоже, що старші сини Вікторії та Девіда змогли "переплюнути" свого зіркового тата.

Фото – instagram.com/davidbeckham

На всіх спільних фотографіях зі спадкоємцями Бекхем-старший намагається відвернути увагу від різниці у зрості Футболіст або стає навшпінькі, як на Різдво, або сідає на передньому плані кадра або шукає вдалий ракурс.

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Фото – instagram.com/davidbeckham

Можливо, Бекхем таким чином просто жартує. Але, варто зазначити, що всі спроби Девіда порівнятися зі своїми синами виглядають досить кумедно і викликає у шанувальників футболіста лише розчулення.

Раніше повідомлялося, що 16-річний син Бекхемів Круз вперше побачив світ зі своєю дівчиною 15-річний Блісс Чемпен.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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