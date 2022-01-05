Девід Бекхем нижче за своїх синів: футболіст комплексує через зріст?

Перед Різдвом сім'я Девіда та Вікторії Бекхем поділилися дружнім сімейним фото для святкової листівки, на ньому зображено всю зіркову сім'ю, крім нареченої Брукліна – Ніколи Пельтц.
Фотографія дуже зворушила шанувальників пари. Крім того, уважні фанати помітили цікаву деталь – глава сімейства стоїть навшпіньках. Судячи з усього, через те, що діти стали вищими за тата.
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Варто зазначити, що зріст футболіста не маленькій – 180 см, але схоже, що старші сини Вікторії та Девіда змогли "переплюнути" свого зіркового тата.
На всіх спільних фотографіях зі спадкоємцями Бекхем-старший намагається відвернути увагу від різниці у зрості Футболіст або стає навшпінькі, як на Різдво, або сідає на передньому плані кадра або шукає вдалий ракурс.
Можливо, Бекхем таким чином просто жартує. Але, варто зазначити, що всі спроби Девіда порівнятися зі своїми синами виглядають досить кумедно і викликає у шанувальників футболіста лише розчулення.
Раніше повідомлялося, що 16-річний син Бекхемів Круз вперше побачив світ зі своєю дівчиною 15-річний Блісс Чемпен.