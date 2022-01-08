Дівчина з татуюванням дракона vs Емілі у Парижі: хто з них має зіграти Одрі Гепберн (голосування)

Режисер "Назви мене своїм ім'ям" Лука Гуаданьїно готує фільм про голлівудську зірку Одрі Гепберн. Спродюсує картину Руні Мара, яка двічі була номінована на "Оскар" — за найкращу жіночу роль у 2012 році ("Дівчина з татуюванням дракона") та за найкращу жіночу роль другого плану у 2016 році ("Керол").
У Мережі обурюються – на думку шанувальників, Одрі Гепберн має зіграти Лілі Коллінз, яка більше схожа на зірку, ніж Руні Мара.
- "Я дуже засмучена, що на роль Одрі не взяли Лілі Коллінз! Сподіваюся, що в іншому фільмі колись її зіграє Лілз"
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- "Але Лілі Коллінз вилита Гепберн"
Та є й ті, хто вважає, що Руні Мара – ідеальна претендентка на роль Гепберн.
- "Справа не тільки у зовнішності, яку завжди можна пофіксити гримом (ідеальний приклад Лілі Джеймс у ролі Памели Андерсон), а Руні Мара сто відсотків зіграє цю роль набагато краще".
Пропонуємо порівняти акторок та вирішити, хто більше підходить на роль Одрі Гепберн.
Раніше Лілі Коллінз розповіла, як багато років тому вирвала букет із рук принцеси Діани.