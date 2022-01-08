Дівчина з татуюванням дракона vs Емілі у Парижі: хто з них має зіграти Одрі Гепберн (голосування)

Лука Гуаданьїно зніме байопік про Одрі Гепберн, а головну роль у картині виконає Руні Мара

Одрі Гепберн зіграє Руні Мара, але в Мережі цим не задоволені / Фото: instagram.com/lilyjcollins, instagram.com/rooney.mara

Режисер "Назви мене своїм ім'ям" Лука Гуаданьїно готує фільм про голлівудську зірку Одрі Гепберн. Спродюсує картину Руні Мара, яка двічі була номінована на "Оскар" — за найкращу жіночу роль у 2012 році ("Дівчина з татуюванням дракона") та за найкращу жіночу роль другого плану у 2016 році ("Керол").

У Мережі обурюються – на думку шанувальників, Одрі Гепберн має зіграти Лілі Коллінз, яка більше схожа на зірку, ніж Руні Мара.

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"Я дуже засмучена, що на роль Одрі не взяли Лілі Коллінз! Сподіваюся, що в іншому фільмі колись її зіграє Лілз"

Скріншот: Twitter

"Але Лілі Коллінз вилита Гепберн"

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Скріншот: Twitter

Та є й ті, хто вважає, що Руні Мара – ідеальна претендентка на роль Гепберн.

"Справа не тільки у зовнішності, яку завжди можна пофіксити гримом (ідеальний приклад Лілі Джеймс у ролі Памели Андерсон), а Руні Мара сто відсотків зіграє цю роль набагато краще".

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Скріншот: Twitter

Пропонуємо порівняти акторок та вирішити, хто більше підходить на роль Одрі Гепберн.

Одрі Гепберн/Руні Мара / Фото: Wikipedia, instagram.com/rooney.mara

Одрі Гепберн/Лілі Коллінз / Фото: Wikipedia, instagram.com/lilyjcollins

Раніше Лілі Коллінз розповіла, як багато років тому вирвала букет із рук принцеси Діани.