Директорка МакSим, яка лежить разом із нею в лікарні, повідомила про поліпшення стану співачки

Маргарита Соколова проходить обстеження в тій же клініці, де перебуває її підопічна співачка МакSим. Зараз стан артистки трохи покращився, але у неї все ще є проблеми з легенями

Директорка МакSим повідомила про поліпшення стану співачки / Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Нещодавно стало відомо, що у МакSим виявили нову інфекцію. Співачка вже більше місяця перебуває в комі, але нещодавно її стан трохи покращився. Про це розповіла в Instagram директорка зірки Маргарита Соколова.

Остання знаходиться в тому ж медзакладі, де лікують МакSим. Соколова зазначила, що ЗМІ публікують фейкову інформацію про артистку, але підтверджує, що їй дійсно стало краще.

У Марини є поліпшення. Займається нею зірковий склад докторів. Відмінні умови. Супер сучасне обладнання. Немає ніякого сумніву що все буде добре, – написала в соцмережі Маргарита Соколова.

У Марини (справжнє ім'я МакSим) залишаються проблеми з легенями, адже раніше вона перенесла запалення, її організм ослаблений, на співачку чекає довга реабілітація. Але в цілому, позначила її директорка, прогноз хороший.

Марина знаходиться під постійним наглядом, – додала Соколова, написавши також, що виконавиця не потребує додаткових медикаментів, все необхідне є.

Що сталося з МакSим?

У червні відому російську співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура.

Повідомлялося, що у виконавиці важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели у штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураження 80% легенів.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

Раніше лідер російської групи "Ленінград" Сергій Шнуров написав вірш про співачку МакSим.