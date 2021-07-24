Директор МакSим, которая лежит вместе с ней в больнице, сообщила об улучшении состояния певицы

Маргарита Соколова проходит обследование в той же клинике, где находится ее подопечная певица МакSим. Сейчас состояние артистки немного улучшилось, но у нее остаются проблемы с легкими

Директор МакSим сообщила об улучшении состояния певицы / Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Недавно стало известно, что у МакSим обнаружили новую инфекцию. Певица уже больше месяца находится в коме, но недавно ее состояние немного улучшилось. Об этом рассказала в Instagram директор звезды Маргарита Соколова.

Последняя находится в том же медучреждении, где лечат МакSим. Соколова отмечает, что СМИ публикуют фейковую информацию об артистке, но подтверждает, что той действительно стало лучше.

У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование. Нет никакого сомнения что все будет хорошо, – написала в соцсети Маргарита Соколова.

У Марины (настоящее имя МакSим) остаются проблемы с легкими, так как ранее она перенесла воспаление, ее организм ослаблен, певицу ждет долгая реабилитация. Но в целом, отмечает ее директор, прогноз хороший.

Марина находится под постоянным наблюдением, – добавила Соколова, написав также, что исполнительница не нуждается в медикаментах.

Что произошло с МакSим?

В июне известную российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление.

Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

Ранее лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стих о певице МакSим.