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Дочка Арнольда Шварценеггера народила другу дитину від зірки "Вартових Галактики"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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23 травня, 09:20
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Щаслива пара Кетрін Шварценеггер та Кріс Пратт вдруге стали батьками. У подружжя народилася ще одна дівчинка – Елоїза Христина
Кетрін Шварценеггер та Кріс Пратт
Кетрін Шварценеггер та Кріс Пратт / Фото: Getty Images

У сімействі Арнольда Шварценеггера сталася радісна подія – його дочка, письменниця Кетрін Шварценеггер, вдруге стала мамою. Новина про те, що Кетрін та її чоловік актор Кріс Пратт чекають на малюка, з'явилася ще в грудні.

31-річна донька Шварценеггера та її чоловік повідомили щасливу звістку своїм шанувальникам у соціальних мережах.

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Ми такі раді оголосити про народження нашої другої дочки Елоїзи Крістіни Шварценеггер Пратт. Ми відчуваємо себе дуже благословенними і вдячними, – написав у своєму Instagram-профілі молодий тато Кріс Пратт.

Малятко з'явилося на світ у суботу, 21 травня. Для Кетрін і Кріса це друга спільна дитина – пара також виховує доньку Лайлу Марію, яка народилася в серпні 2020 року. Також у зірки "Вартових Галактики" є 9-річний син від першого шлюбу з актрисою Анною Феріс.

Нагадаємо, що роман Кріса Пратта з дочкою Арнольда Шварценеггера розпочався у 2018 році. Вже за рік пара офіційно зареєструвала свої стосунки. Для Кетрін шлюб з актором став першим.

Раніше ми писали, що Арнольд Шварценеггер активно підтримує Україну. Відомий актор та політик звернувся особисто до Путіна та росіян з проханням зупинити війну.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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