Вагітна вчетверте? У Мережу злили фото Сєдокової при надії

Зараз пара відпочиває у Майамі, куди напередодні вирушив і Філіп Кіркоров з дітьми. Одна з шанувальниць Сєдокової опублікувала в Instastories кадри, на яких видно Аню, її коханого Яніса та сина Гектора.
Перед цим в одній зі сторіс Ані публіка побачила "вагітний" живіт зірки і це дало старт чуткам про те, що артистка при надії.
Далі по темі
Ось як зараз виглядає Аня Сєдокова на нових кадрах. Через погану якість не дуже помітно її живіт, так що чекаємо на коментар від самої зірки – чи справді у неї буде ще одна дитина.
Про романи Сєдокової
Анна Сєдокова та Яніс Тімма одружилися 6 вересня 2020 року, святкували весілля в Барвісі. Про роман пари стало відомо у 2019 році. Заради співачки баскетболіст збірної Латвії залишив сім'ю.
Сєдокова ж раніше була одружена з ексфутболістом київського "Динамо" та збірної Білорусі Валентином Белькевичем, від якого народила доньку. Ексучасниця "ВІА Гри" також має дочку від другого шлюбу з Максимом Чернявським і сина від бізнесмена Артема Комарова.
Раніше Анна Сєдокова розповіла про неблагополучне дитинство після того, як її назвали "повією-мажоркою".