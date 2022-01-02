Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📞 Переговори Байден-Зеленський ⚽ Челсі - Ліверпуль: онлайн 🇺🇦 Що думає Україна? 🎙 Слухаємо звуки зими

Зірковий гороскоп

Заповітні бажання

Вгадай зірку

Фільми на свята

Шоу "Маска". Сезон 2

Кого послухати?
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Вагітна вчетверте? У Мережу злили фото Сєдокової при надії

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 січня, 15:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У соцмережах обговорюють можливу вагітність ексучасниці "ВІА Гри" Ані Сєдокової, яка у 2020 році вийшла заміж за Яніса Тімму
У Мережі обговорюють вагітність Ані Сєдокової
У Мережі обговорюють вагітність Ані Сєдокової / Фото: instagram.com/annasedokova

Зараз пара відпочиває у Майамі, куди напередодні вирушив і Філіп Кіркоров з дітьми. Одна з шанувальниць Сєдокової опублікувала в Instastories кадри, на яких видно Аню, її коханого Яніса та сина Гектора.

Перед цим в одній зі сторіс Ані публіка побачила "вагітний" живіт зірки і це дало старт чуткам про те, що артистка при надії.

Реклама

Фото, через яке усі думають, що Сєдокова вагітна / instagram.com/annasedokova

Ось як зараз виглядає Аня Сєдокова на нових кадрах. Через погану якість не дуже помітно її живіт, так що чекаємо на коментар від самої зірки – чи справді у неї буде ще одна дитина.

Реклама

Анна Седокова в Майамі з чоловіком та сином
Анна Седокова в Майамі з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/ina_asipenka

Про романи Сєдокової

Анна Сєдокова та Яніс Тімма одружилися 6 вересня 2020 року, святкували весілля в Барвісі. Про роман пари стало відомо у 2019 році. Заради співачки баскетболіст збірної Латвії залишив сім'ю.

Сєдокова ж раніше була одружена з ексфутболістом київського "Динамо" та збірної Білорусі Валентином Белькевичем, від якого народила доньку. Ексучасниця "ВІА Гри" також має дочку від другого шлюбу з Максимом Чернявським і сина від бізнесмена Артема Комарова.

Реклама

Раніше Анна Сєдокова розповіла про неблагополучне дитинство після того, як її назвали "повією-мажоркою".

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Реакція на зірковий кавер
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
1/2
#людина_цього_дня
2 січня. Платон Симиренко. 201 рік тому народилася людина унікальної долі, яка пройшла шлях від кріпака до мультимільйонера. Підприємець, меценат, український патріот… А ще на його честь названо знаменитий сорт яблук - Ренет Симиренка.
На зустріч із героєм!
Рейтинг
Найкращі актори світу
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Новорічний mood ​​​
Як вам затишний образ Тіни Кароль?
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

Насправді, тут добре ставляться до українців, знають, що ми дуже роботящі

Олексій Федосов український режисер у Голлівуді
Імідж українців у США

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти