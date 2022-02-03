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Дует "Кролики" поскаржився на цькування в Україні через виступи в Росії

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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3 лютого, 15:51
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Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко в ефірі пропагандистського каналу "Росія 1" розповіли, що не можуть виступати в Україні
Дует "Кролики" поскаржився, що не може виступати в Україні
Дует "Кролики" поскаржився, що не може виступати в Україні / Фото: скриншот

В програмі "Доля людини" гумористи поскаржилися, що з 2015 року вони не можуть давати концертів в Україні. На думку учасників дуету "Кролики", у всьому винен невдалий монтаж однієї із російських програм.

Перший дзвіночок був у січні 2015 року, коли нам зірвали два концерти у Трускавці. Пов'язано це було з тим, що на "Новорічному параді зірок" у 2014 році Йосип Кобзон, Валерія та Олег Газманов співали пісню про санкції. А нас показали та підмонтували, що ми сидимо та аплодуємо. Ми про це взагалі нічого не знали, І почалося цькування в Україні, що ось ми знімаємось у програмі в країні-агресорі. У зв'язку з цим нам зірвали два сольні концерти у Трускавці, – сказав Володимир Мойсеєнко.

Дует "Кролики" пояснив, чому не виступає в Україні
Дует "Кролики" пояснив, чому не виступає в Україні / Фото: Instagram

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Гумористи зізналися, до Росії вони приїжджають лише на концерти, а так досі живуть в Україні,

В ефірі російського каналу Мойсеєнко заявив, що зараз настрої українці змінилися. Володимир згадав, як місяць тому до нього на базарі підійшла продавець, у якої він завжди купує сала і почала говорити про примирення з Росією.

/ Фото: скріншот

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Я був вражений. Вона сказала: "Передайте Москві, що вже миритися. Ми все давно розуміємо. Давайте миритися і жити у світі". І навіть інші українці, хто на мене косився, принесли мені та дали шматок сала. Ось так у людей змінилася думка за ці роки, чому я дуже радий

Варто зазначити, Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко у 2019 році потрапили до бази сайту "Миротворець". Вони підтримували ідею проведення телемосту між Росією та Україною "Треба поговорити", організованого пропагандистським каналом. Також дует виступає в окупованому Криму.

Раніше Ані Лорак вивела 10-річну доньку на сцену головного каналу Росії

Еліна Пелешенко
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