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Дженніфер Еністон боїться, що зірка Друзів розкриє деталі її розлучення з Бредом Піттом

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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22 лютого, 09:06
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Дженніфер Еністон з побоюванням чекає на вихід мемуарів колеги по серіалу "Друзі" Меттью Перрі
Дженніфер Еністон боїться, що Меттью Перрі розкриє невідомі деталі про її розлучення з Бредом Піттом
Дженніфер Еністон боїться, що Меттью Перрі розкриє невідомі деталі про її розлучення з Бредом Піттом / Фото: Getty Images

Минулого року виконавець ролі Чендлера Бінга у культовому серіалі "Друзі" Меттью Перрі анонсував вихід своєї автобіографії, в якій хоче розповісти про закулісне життя популярного ситкому. Меттью знає багато невідомих фактів про розлучення Дженніфер Еністон та Бреда Пітта і тепер акторка переживає, що він про це може розповісти у своїй книзі.

Він не припускав, що книга включатиме особисті подробиці про будь-кого ще, але Джен знає, що Метью захоче отримати бестселер, і для цього йому потрібно буде розкрити якнайбільше пікантних секретів, – цитує інсайдера The Mirror .

Дженіфер Еністон
Дженіфер Еністон / Фото: Getty Images

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Проте близькі Дженніфер намагаються її заспокоїти та запевняють, що Перрі ніколи її не зрадить.

Джен чудово усвідомлює, що майже не спілкувалася з ним останні кілька років, і вони вже не такі близькі, як раніше

Сам Меттью Перрі поки що ніяк не коментує цю новину.

Нагадаємо, у жовтні минулого року стало відомо Меттью Перрі уклав вигідну угоду і пише автобіографію. Актор пообіцяв розвіяти популярні чутки про своє життя.

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Раніше стало відомо, що Бред Пітт збирається судитися з Анджеліною Джолі.

Еліна Пелешенко
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