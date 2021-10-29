Зірка серіалу Друзі Меттью Перрі втомився від чуток і вирішив написати чесну книгу про себе

Виконавець ролі Чендлера Бінга у культовому серіалі "Друзі" Меттью Перрі уклав вигідну угоду і збирається писати автобіографію

Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі пише книгу про себе / Фото: Getty Images

Не так давно нові фото 52-річного Меттью Перрі стурбували шанувальників. На думку деяких коментаторів, артист "виглядає нездоровим" та "запустив себе". Зірка серіалу "Друзі" рідко щось говорить про своє життя, і знімки теж не став коментувати. Але все ж таки скоро шанувальники зможуть дізнатися більше про актора. Меттью Перрі пише автобіографію.

Як пише Deadline, актор уклав семизначну угоду з Flatiron Books. У книзі актор розповість не тільки про закулісне життя культового серіалу, а й про свою наркозалежність.

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Меттью Перрі / Фото: Getty Images

У минулому про мене багато писали. Я подумав, що настав час людям почути все з перших вуст, – сказав актор у коментарі People.

Планується, що книга вийде наступного року.

Нагадаємо, саме під час зйомок "Друзів" Меттью Перрі боровся з наркотичною залежністю. Це не тільки позначилося на його здоров'ї, а й на зовнішньому вигляді. На якийсь час актор зник із радарів і про нього майже нічого не було чути.

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