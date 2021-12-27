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Джей Ло та Бен Аффлек бояться повторити колишні помилки, тому тепер у них є одне важливе правило

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
27 грудня, 07:58
В закладинки
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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек не поспішають ділитися подробицями свого особистого життя, але за них це роблять інсайдери.
Інсайдер поділився новими подробицями про стосунки Дженніфер Лопес та Бена Аффлека
Інсайдер поділився новими подробицями про стосунки Дженніфер Лопес та Бена Аффлека / Фото: Getty Images

Бен Аффлек возз'єднання з Дженніфер Лопес та Бена Аффлек назвав одним із найкращих рішень у житті. Тепер пара робить все можливе, щоби почуття не згасли. Про це розповів інсайдер. виданню OK!

Наразі у них все ще цукерково-букетний період. Вони можуть перестати триматися за руки. Але це вже не лише хімія, – поділилося джерело.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на баскетбольному матчі
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на баскетбольному матчі / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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Щоб відповідати своїй обраниці, Аффлек переглянув деякі звички – він сів на дієту і став займатися спортом.

Бен щасливий щоденним тренуванням, але навряд чи наважився б на це без підтримки Джен, – розповів інсайдер.

Тепер Аффлек і Лопес мають одне важливе правило, яке, як вони вважають, допоможе зберегти відносини.

Щотижня вони проводять особливі сеанси бесід, щоб щиро поговорити про свої почуття

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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Деякі друзі не в захваті від такої їхньої ідеї.

Дженніфер і Бен дуже щасливі з того, що дали одне одному другий шанс. Вони нічого не сприймають як належне зараз

Нагадаємо, нещодавно Джей Ло та Бен Аффлек повторили одне з найпопулярніших своїх фото через 18 років

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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