Джей Ло та Бен Аффлек бояться повторити колишні помилки, тому тепер у них є одне важливе правило

Бен Аффлек возз'єднання з Дженніфер Лопес та Бена Аффлек назвав одним із найкращих рішень у житті. Тепер пара робить все можливе, щоби почуття не згасли. Про це розповів інсайдер. виданню OK!
Наразі у них все ще цукерково-букетний період. Вони можуть перестати триматися за руки. Але це вже не лише хімія, – поділилося джерело.
Щоб відповідати своїй обраниці, Аффлек переглянув деякі звички – він сів на дієту і став займатися спортом.
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Бен щасливий щоденним тренуванням, але навряд чи наважився б на це без підтримки Джен, – розповів інсайдер.
Тепер Аффлек і Лопес мають одне важливе правило, яке, як вони вважають, допоможе зберегти відносини.
Щотижня вони проводять особливі сеанси бесід, щоб щиро поговорити про свої почуття
Деякі друзі не в захваті від такої їхньої ідеї.
Дженніфер і Бен дуже щасливі з того, що дали одне одному другий шанс. Вони нічого не сприймають як належне зараз
Нагадаємо, нещодавно Джей Ло та Бен Аффлек повторили одне з найпопулярніших своїх фото через 18 років