Джей Ло та Бен Аффлек бояться повторити колишні помилки, тому тепер у них є одне важливе правило

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек не поспішають ділитися подробицями свого особистого життя, але за них це роблять інсайдери.

Інсайдер поділився новими подробицями про стосунки Дженніфер Лопес та Бена Аффлека / Фото: Getty Images

Бен Аффлек возз'єднання з Дженніфер Лопес та Бена Аффлек назвав одним із найкращих рішень у житті. Тепер пара робить все можливе, щоби почуття не згасли. Про це розповів інсайдер. виданню OK!

Наразі у них все ще цукерково-букетний період. Вони можуть перестати триматися за руки. Але це вже не лише хімія, – поділилося джерело.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на баскетбольному матчі / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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Щоб відповідати своїй обраниці, Аффлек переглянув деякі звички – він сів на дієту і став займатися спортом.

Бен щасливий щоденним тренуванням, але навряд чи наважився б на це без підтримки Джен, – розповів інсайдер.

Тепер Аффлек і Лопес мають одне важливе правило, яке, як вони вважають, допоможе зберегти відносини.

Щотижня вони проводять особливі сеанси бесід, щоб щиро поговорити про свої почуття

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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Деякі друзі не в захваті від такої їхньої ідеї.

Дженніфер і Бен дуже щасливі з того, що дали одне одному другий шанс. Вони нічого не сприймають як належне зараз

Нагадаємо, нещодавно Джей Ло та Бен Аффлек повторили одне з найпопулярніших своїх фото через 18 років