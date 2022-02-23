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Джей Ло показала кадри з дітьми із сімейного архіву (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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23 лютого, 08:03
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Двійнятам американської знаменитості Дженніфер Лопес Емме та Максу виповнилося 14 років
Діти Дженніфер Лопес 22 лютого відзначили день народження
Діти Дженніфер Лопес 22 лютого відзначили день народження / Фото: instagram.com/jlo

Джей Ло на честь дня народження двійнят, які вони відзначали 22 лютого, вирішила показати зворушливе відео, в якому можна побачити кадри із сімейних свят, відпочинку, червоних доріжок.

Ви навчили мене справжньому сенсу життя і змінили мене назавжди найдивовижнішим чином… Я така вдячна вам обом!!! Я тільки сподіваюся, що зможу бути половиною того благословення, яким ви були в моєму житті… – написала артистка у себе в Instagram

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Нагадаємо, Максиміліан та Емма народилися у шлюбі Дженніфер Лопес із Марком Ентоні. Голлівудська зірка часто потрапляє у поле зору з дітьми та Беном Аффлеком. Відомо що двійнята Джей Ло потоваришували з Беном та його дітьми.

В одному із недавніх інтерв'ю артистка розповіла про стосунки. з Максом та Еммою і зізналася, що називає їх "маленькими дорослими".

Вони як маленькі дорослі, і у них своє життя, і вони вже мають свої власні уявлення про світ, і вони люблять як би показувати вам, що вони дещо знають. Я відчуваю, що багато в чому вчуся. Вони тримають мене в курсі всього світу, того, що зараз відбувається, і того, як діти думають. Це зовсім інша річ. Це інший світ! Особливо з того часу, як кілька років тому вони вступили в перехідний період від дитинства до усвідомлення того, що відбувається

Раніше Дженніфер Лопес поділилася рідкісними спільними кадрами з Беном Аффлеком.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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