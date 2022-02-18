Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

Періс тоді і зараз

Фріске вагітна

Стужук зганьбилася

Велика прогулянка

Роман Мендель
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Які стосунки у двійнят Дженіфер Лопес з дітьми Бена Аффлеком насправді

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 лютого, 07:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Возз'єднання Дженніфер Лопес та Бена Аффлек досі активно обговорюється. Пара не любить говорити про свої стосунки, а ось інсайдери не проти поділитися новою інформацією
Інсайдери розповіли, чи ладять діти Бена Аффлека з двійнятами Джей Ло
Інсайдери розповіли, чи ладять діти Бена Аффлека з двійнятами Джей Ло / Фото: Getty Images, jenniferlopezfans.com/

В оточенні пари вже говорять про можливі заручини голлівудської пари. За інформацією джерел, діти Аффлека та двійнята Лопес не проти такого розвитку подій.

Зазначається, що діти актриси Макс та Еммі потоваришували з дітьми Аффлека – 15-річною Вайолет, 12-річною Серафіною та 9-річним Самуелем.

Реклама

Діти Бена дуже люблять Джен, а її діти люблять Бена. Він неймовірний поруч із ними і змушує їх усіх сміятися. Їхні діти теж люблять одне одного. Вони обидва щасливі, що все так складається, – цитує інсайдера Marie Clarie.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек з дітьми на прогулянці
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек з дітьми на прогулянці / Фото: jenniferlopezfans.com/

До слова, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек із дітьми не раз потрапляли в поле зору папараці .

Роман Дженніфер Лопес та Бена Аффлека

Лопес та Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися у липні 2002 року та побралися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розійшлася. Тоді говорили, що надмірна увага журналістів та папараці до пари дуже не подобалася Бену. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював із нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека.

Реклама

Перші чутки про возз'єднання голлівудських зірок з'явилися навесні 2021 року, коли "ексів" часто бачили разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло вдвох проводили час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Раніше Бен Аффлек зворушив Джей Ло особливим подарунком до Дня закоханих.

Реклама

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
18 лютого. Мейс Джеймс-Ернест. Рівно 70 років тому народився історик, політолог, публіцист, автор терміну Голодомор, громадський діяч...
Історія дня - за хвилину
Chief and love
Цікаво побачити обличчя дівчини Ектора Хіменеса Браво?
Більше про Ектора

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти