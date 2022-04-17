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Джон Бон Джові під час свого концерту присвятив хіт It's My Life одеситам

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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17 квітня, 19:38
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Американського рок-музиканта здивувало відео, на якому жителі Одеси носили мішки з піском для укріплень під його знаменитий хіт It's My Life
Бон Джові підтримав Україну
Бон Джові підтримав Україну / Фото: Instagram

У тому, що Україна переможе, немає жодних сумнівів, адже нас підтримує весь світ та легендарні рок-музиканти. Напередодні разом з українською віолончелісткою заспівав Стінг, а Джон Бон Джові присвятив свій хіт одеситам.

Під час свого виступу на сцені лідер американського рок-гурту згадав відео, яке стало дуже популярним серед користувачів Мережі. На ньому хлопець грає на барабанах легендарну пісню It's My Life, поки інші одесити носять мішки з піском для спорудження укріплень.

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Раніше ролик з'явився в офіційному обліковому записі рок-групи у Facebook.

Під час концерту музикант висловив своє захоплення українцям і закликав увесь світ допомогти біженцям, які покинули свої оселі через російську агресію.

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Раніше Андрій Макаревич озвучив припущення, через що Путін так ненавидить Україну.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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