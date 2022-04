Джон Бон Джові під час свого концерту присвятив хіт It's My Life одеситам

У тому, що Україна переможе, немає жодних сумнівів, адже нас підтримує весь світ та легендарні рок-музиканти. Напередодні разом з українською віолончелісткою заспівав Стінг, а Джон Бон Джові присвятив свій хіт одеситам.

Під час свого виступу на сцені лідер американського рок-гурту згадав відео, яке стало дуже популярним серед користувачів Мережі. На ньому хлопець грає на барабанах легендарну пісню It's My Life, поки інші одесити носять мішки з піском для спорудження укріплень.

Раніше ролик з'явився в офіційному обліковому записі рок-групи у Facebook.

Під час концерту музикант висловив своє захоплення українцям і закликав увесь світ допомогти біженцям, які покинули свої оселі через російську агресію.

#BonJovi2022Tour was especially touched by that viral video of people in #Odesa filling sand bags while singing "It's My Life", so he sang it for #Ukraine #RussiaUkraineConflict #RussiaUkraineCrisis #UkraineRussia #UkraineUnderAttack #UkraineRussiaWar #Ukraine #Russia pic.twitter.com/xfgNfKunJW