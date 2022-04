Джон Бон Джови во время своего концерта посвятил хит It's My Life одесситам

В том, что Украина победит нет никаких сомнений, ведь нас поддерживает весь мир и легендарные рок-музыканты. Накануне вместе с украинской виолончелисткой спел Стинг, а Джон Бон Джови посвятил свой хит одесситам.

Во время своего выступления на сцене лидер американской рок-группы вспомнил видео, которое стало очень популярно среди пользователей Сети. На нем парень играет на барабанах легендарную песню It's My Life, пока другие одесситы носят мешки с песком для постройки укреплений.

Ранее ролик появился на официально аккаунте рок-группы в Facebook.

Во время концерта музыкант выразил свое восхищение украинцам и призвал весь мир помочь беженцам, которые покинули свои дома из-за российской агрессии.

#BonJovi2022Tour was especially touched by that viral video of people in #Odesa filling sand bags while singing "It's My Life", so he sang it for #Ukraine#RussiaUkraineConflict#RussiaUkraineCrisis#UkraineRussia#UkraineUnderAttack#UkraineRussiaWar#Ukraine#Russiapic.twitter.com/xfgNfKunJW