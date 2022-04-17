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Джон Бон Джови во время своего концерта посвятил хит It's My Life одесситам

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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17 апреля, 19:38
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Американского рок-музыканта удивило видео, на котором жители Одессы носили мешки с песком для укреплений под его знаменитый хит It's My Life
Бон Джови поддержал Украину
Бон Джови поддержал Украину / Фото: Instagram

В том, что Украина победит нет никаких сомнений, ведь нас поддерживает весь мир и легендарные рок-музыканты. Накануне вместе с украинской виолончелисткой спел Стинг, а Джон Бон Джови посвятил свой хит одесситам.

Во время своего выступления на сцене лидер американской рок-группы вспомнил видео, которое стало очень популярно среди пользователей Сети. На нем парень играет на барабанах легендарную песню It's My Life, пока другие одесситы носят мешки с песком для постройки укреплений.

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Ранее ролик появился на официально аккаунте рок-группы в Facebook.

Во время концерта музыкант выразил свое восхищение украинцам и призвал весь мир помочь беженцам, которые покинули свои дома из-за российской агрессии.

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Ранее Андрей Макаревич озвучил предположения, из-за чего Путин так ненавидит Украину.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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