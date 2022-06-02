Джонни vs Эмбер: как звезды отреагировали на победу Деппа в суде

Судебный процесс Эмбер Херд и Джонни Деппа завершлся победой актера. Знаменитости, которые поддерживали Джонни, публично порадовались за него, но есть и те, кто не рад решению суда

Реакция знаменитостей на победу Джонни Деппа над Эмбер Херд в суде / Фото: Getty Images

1 июня для Джонни Деппа – теперь еще один праздник в календаре, ведь актер выиграл судебный иск к бывшей супруге Эмбер Херд. Своими эмоциями и Джонии, и Эмбер уже успели поделитиься в соцсетях.

Стоит отметить, что Деппу оказывали поддержку многие знаменитости еще во время судебного процесса. Также актера поддерживала огромная армия поклонников.

Реклама

Несколько звезд уже успели публично отреагировать на победу Джонни. Кто это был? Узнайте в нашей подборке.

Звезда сериала "Милые обманщицы" Эшли Бенсон опубликовала фото Деппа в Instagram и написала "Да-а-а-а", добавив много сердечек. К слову, ее пост лайкнула Дженнифер Энистон!

Скриншот: Instagram

Вероятно, Эщли – большая поклонница Деппа, а вот Дженнифер Энистон, как пишут западные СМИ, уже давно тайно питает теплые чувства к Деппу.

Реклама

Эшли Бенсон и Дженнифер Энистон поддержали Джонни Деппа / Фото: Getty Images, instagram.com/ashleybenson

Британская телеведущая и жена Оззи Осборна, Шэрон Осборн, в шоу Пирса Моргана TalkTV show прокомментировала решение суда следующим образом:

Вау, я не ожидала. Я имею в виду, я хотела, чтобы Джонни выиграл, но я не ожидала, что это произойдет.

Шэрон Осборн поддержала Джонни Деппа

Реклама

Легендарная супермодель Наоми Кэмпбелл не стала писать длинные сообщения, а просто оставила несколько сердечек под постом Джонни Деппа в Instagram, где он написал о своей победе.

Скриншот: Instagram

А вот американская стендап-комедиантка и актриса Эми Шумер, похоже, была на стороне Эмбер Херд. На своей странице в Instagram она проицитировала американскую феминистку, журналистку Глорию Стейнем, которая когда-то сказала:

Любая женщина, решившая вести себя как полноценный человек, должна быть предупреждена, что поддерживающие статус-кво будут относиться к ней, как к грязной шутке. Это их естественное и первое оружие. Ей понадобится ее сестринство.

Эми Шумер была на стороне Эмбер Херд / Фото: instagram.com/amyschumer

Напомним, Кейт Мосс призналась, толкал ли Джонни Депп ее с лестницы, как утверждает Эмбер Херд.