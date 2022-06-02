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Джонни vs Эмбер: как звезды отреагировали на победу Деппа в суде

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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2 июня, 15:14
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Судебный процесс Эмбер Херд и Джонни Деппа завершлся победой актера. Знаменитости, которые поддерживали Джонни, публично порадовались за него, но есть и те, кто не рад решению суда
Реакция знаменитостей на победу Джонни Деппа над Эмбер Херд в суде
Реакция знаменитостей на победу Джонни Деппа над Эмбер Херд в суде / Фото: Getty Images

1 июня для Джонни Деппа – теперь еще один праздник в календаре, ведь актер выиграл судебный иск к бывшей супруге Эмбер Херд. Своими эмоциями и Джонии, и Эмбер уже успели поделитиься в соцсетях.

Стоит отметить, что Деппу оказывали поддержку многие знаменитости еще во время судебного процесса. Также актера поддерживала огромная армия поклонников.

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Несколько звезд уже успели публично отреагировать на победу Джонни. Кто это был? Узнайте в нашей подборке.

Звезда сериала "Милые обманщицы" Эшли Бенсон опубликовала фото Деппа в Instagram и написала "Да-а-а-а", добавив много сердечек. К слову, ее пост лайкнула Дженнифер Энистон!

Скриншот: Instagram

Вероятно, Эщли – большая поклонница Деппа, а вот Дженнифер Энистон, как пишут западные СМИ, уже давно тайно питает теплые чувства к Деппу.

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Эшли Бенсон и Дженнифер Энистон поддержали Джонни Деппа
Эшли Бенсон и Дженнифер Энистон поддержали Джонни Деппа / Фото: Getty Images, instagram.com/ashleybenson

Британская телеведущая и жена Оззи Осборна, Шэрон Осборн, в шоу Пирса Моргана TalkTV show прокомментировала решение суда следующим образом:

Вау, я не ожидала. Я имею в виду, я хотела, чтобы Джонни выиграл, но я не ожидала, что это произойдет.

Шэрон Осборн поддержала Джонни Деппа
Шэрон Осборн поддержала Джонни Деппа

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Легендарная супермодель Наоми Кэмпбелл не стала писать длинные сообщения, а просто оставила несколько сердечек под постом Джонни Деппа в Instagram, где он написал о своей победе.

Скриншот: Instagram

А вот американская стендап-комедиантка и актриса Эми Шумер, похоже, была на стороне Эмбер Херд. На своей странице в Instagram она проицитировала американскую феминистку, журналистку Глорию Стейнем, которая когда-то сказала:

Любая женщина, решившая вести себя как полноценный человек, должна быть предупреждена, что поддерживающие статус-кво будут относиться к ней, как к грязной шутке. Это их естественное и первое оружие. Ей понадобится ее сестринство.

Эми Шумер была на стороне Эмбер Херд
Эми Шумер была на стороне Эмбер Херд / Фото: instagram.com/amyschumer

Напомним, Кейт Мосс призналась, толкал ли Джонни Депп ее с лестницы, как утверждает Эмбер Херд.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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