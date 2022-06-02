Джонни vs Эмбер: как звезды отреагировали на победу Деппа в суде

1 июня для Джонни Деппа – теперь еще один праздник в календаре, ведь актер выиграл судебный иск к бывшей супруге Эмбер Херд. Своими эмоциями и Джонии, и Эмбер уже успели поделитиься в соцсетях.
Стоит отметить, что Деппу оказывали поддержку многие знаменитости еще во время судебного процесса. Также актера поддерживала огромная армия поклонников.
Несколько звезд уже успели публично отреагировать на победу Джонни. Кто это был? Узнайте в нашей подборке.
Звезда сериала "Милые обманщицы" Эшли Бенсон опубликовала фото Деппа в Instagram и написала "Да-а-а-а", добавив много сердечек. К слову, ее пост лайкнула Дженнифер Энистон!
Вероятно, Эщли – большая поклонница Деппа, а вот Дженнифер Энистон, как пишут западные СМИ, уже давно тайно питает теплые чувства к Деппу.
Британская телеведущая и жена Оззи Осборна, Шэрон Осборн, в шоу Пирса Моргана TalkTV show прокомментировала решение суда следующим образом:
Вау, я не ожидала. Я имею в виду, я хотела, чтобы Джонни выиграл, но я не ожидала, что это произойдет.
Легендарная супермодель Наоми Кэмпбелл не стала писать длинные сообщения, а просто оставила несколько сердечек под постом Джонни Деппа в Instagram, где он написал о своей победе.
А вот американская стендап-комедиантка и актриса Эми Шумер, похоже, была на стороне Эмбер Херд. На своей странице в Instagram она проицитировала американскую феминистку, журналистку Глорию Стейнем, которая когда-то сказала:
Любая женщина, решившая вести себя как полноценный человек, должна быть предупреждена, что поддерживающие статус-кво будут относиться к ней, как к грязной шутке. Это их естественное и первое оружие. Ей понадобится ее сестринство.
Напомним, Кейт Мосс призналась, толкал ли Джонни Депп ее с лестницы, как утверждает Эмбер Херд.
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