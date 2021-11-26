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Ед Ширан в Україні! Британський співак знімає кліп у Києві (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
26 листопада, 07:58
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Популярний британський співак поділився у себе на сторінці в Instagram знімком, зробленим в Україні
Ед Ширан приїхав до України
Ед Ширан приїхав до України / Фото: instagram.com/teddysphotos

Співак Ед Ширан, який нещодавно отримав нагороду MTV Europe Music Awards 2021 , знімає у Києві кліп . Артист поки що не ділиться подробицями зйомок.

Дякую, що прийняв нас, Київ. Три нічні зйомки у чудовому місті. Україна чудова, – підписав фото британський співак у себе в Instagram.

Ед Ширан у Києві
Ед Ширан у Києві / Фото: instagram.com/teddysphotos

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До слова, нещодавно британський співак випустив четвертий студійний альбом "=" (Equals). До релізу увійшло 14 треків, включаючи сингл Shivers, на який було знято кліп з Анною Софією Робб, та Bad Habits – пісня, яка отримала головну нагороду MTV Europe Music Awards 2021.

Нагадаємо, нещодавно до України приїжджав голлівудський актор Шон Пенн заради зйомок документального фільму . Спочатку він відвідав столицю, а потім приїхав до зони бойових дій на Донбас.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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