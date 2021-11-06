Однорічна донька відомого британського співака захворіла на COVID-19

Ед Ширан два тижні перебував на самоізоляції після зараження COVID-19. Напередодні 30-річний співак розповів, що його однорічна дочка Лайра теж захворіла.
Моя дружина була відсутня, так що я був зі своєю дочкою... У неї теж (COVID-19 – Ред.), так що це було досить важко, – сказав Ширан в ефірі шоу SiriusXM, додавши, що перші три дні хвороби дівчинки були особливо важкими.
Наразі артист уже подолав хворобу. Ед зазначив, що не хотів публічно оголошувати про те, що підхопив ковід, оскільки вважає це дивним, та йому довелося зробити це, бо через хворобу він скасував промо-івенти до нового альбому.
Днями Ширан опублікував у Instagram пост, повідомивши, що повністю видужав: "Публікую цей знімок, щоб сказати, що я звільнений від ковідної ізоляції, тому якщо ви мене побачите, я в порядку і мій карантин закінчено".
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У серпні 2020 року Ед Ширан та його дружина Черрі Сіборн стали батьками. У них народилася дівчинка, яку назвали Лайра Антарктида Сіборн Ширан.
Ед та Черрі побралися 21 січня 2018 року. Черрі – колишня хокеїстка та шкільна подруга Еда. Пара одружилася через рік після заручин.
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