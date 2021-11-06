Однорічна донька відомого британського співака захворіла на COVID-19

Британський співак Ед Ширан повідомив, що його маленька дочка Лайра має позитивний результат тесту на COVID-19. Сам артист напередодні перехворів на ковід

Маленька донька Еда Ширана заразилася коронавірусом / Фото: instagram.com/teddysphotos

Ед Ширан два тижні перебував на самоізоляції після зараження COVID-19. Напередодні 30-річний співак розповів, що його однорічна дочка Лайра теж захворіла.

Моя дружина була відсутня, так що я був зі своєю дочкою... У неї теж (COVID-19 – Ред.), так що це було досить важко, – сказав Ширан в ефірі шоу SiriusXM, додавши, що перші три дні хвороби дівчинки були особливо важкими.

Наразі артист уже подолав хворобу. Ед зазначив, що не хотів публічно оголошувати про те, що підхопив ковід, оскільки вважає це дивним, та йому довелося зробити це, бо через хворобу він скасував промо-івенти до нового альбому.

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Днями Ширан опублікував у Instagram пост, повідомивши, що повністю видужав: "Публікую цей знімок, щоб сказати, що я звільнений від ковідної ізоляції, тому якщо ви мене побачите, я в порядку і мій карантин закінчено".

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У серпні 2020 року Ед Ширан та його дружина Черрі Сіборн стали батьками. У них народилася дівчинка, яку назвали Лайра Антарктида Сіборн Ширан.

Ед Ширан та його дружина Черрі Сіборн / Фото: Getty Images

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Ед та Черрі побралися 21 січня 2018 року. Черрі – колишня хокеїстка та шкільна подруга Еда. Пара одружилася через рік після заручин.

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