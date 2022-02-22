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ЕКО ні до чого? Батько Фріске спростував одну з найпопулярніших чуток про співачку

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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22 лютого, 12:15
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Батько Жанни Фріске прокоментував чутки, що співачка завагітніла за допомогою ЕКЗ
Володимир Фріске спростував, що Жанна Фріске робила ЕКО
Володимир Фріске спростував, що Жанна Фріске робила ЕКО / Фото: скриншот

Жанни Фріске не стало шість років тому, а про життя співачки досі ходить багато чуток. Один із найпопулярніших, що ЕКЗ спровокувало розвиток раку. Два роки Жанна Фріске боролася з онкологічним захворюванням, але хвороба виявилася сильнішою.

Сім'я артистки довго не коментувала цю тему, але батько співачки вирішив порушити мовчання.

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Жанна не робила ЕКЗ. Вона завжди говорила, що хоче дитину. Але сподівалася, що зустріне чоловіка, створить сім'ю, і матиме дитину. Те, що тепер ім'я Жанни пов'язують з історією Насті Заворотнюк та з ЕКО — неправильне, – сказав Володимир Фріске. програмі "Ти не повіриш"

/ Фото: Instagram.com

Нагадаємо, після того, як у 2015 році Жанна Фріске померла від раку мозку, почали говорити про те, що хвороба могла розвинутися у зірки через ЕКО. Ходили чутки, що глиобластома – наслідок гормональної терапії, яка вплинула вагітність співачки. Зазначалось, організм артистки дав збій, і онкологія почала швидко розвиватися.

До слова, вже три роки бореться з онкологією та зірка "Моєї прекрасної няні" Анастасія Заворотнюк. Акторка має такий же діагноз, що й Жанна Фріске.

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Раніше батько Жанни Фріске пояснив, чому акторці вдається довше справлятися з онкологією, що сталося у його дочки.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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