Екссоліст гурту Отпетые мошенники покінчив життя самогубством

Засновнику та колишньому солісту російської групи "Отпетые мошенники" Тому Хаосу було 50 років

Том Хаос помер у Москві / Фото: Instagram

За інформацією російських Telegram-каналів , Том Хаос покінчив життя самогубством . Він залишив передсмертну записку.

Представники співака розповіли, що на 10 березня у нього було призначено кілька інтерв'ю, але у другій половині дня Том Хаос перестав відповідати на дзвінки та повідомлення. Близькі забили на сполох.

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Тому Хаосу було 50 років / Фото: Instagram

До складу гурту "Отпетые мошенники" увійшли Том Хаос, Сергій Аморалов та Гарік Богомазов. Найвідоміші хіти гурту "А у реки", "Девушки бывают разные" и "Люби меня люби".

Група "Відчайдушні шахраї" / Фото: Instagram

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Том Хаос залишив колектив у серпні 2021 через фінансові розбіжності. За його словами, Сергій Аморалов обманював його та заборгував велику суму – приховували значну частину гонорарів за виступи.

Нагадаємо, 27 лютого не стало мами Ольги Сумської. 1 березня маму актриси поховали у Києві.