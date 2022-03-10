Екссоліст гурту Отпетые мошенники покінчив життя самогубством

За інформацією російських Telegram-каналів , Том Хаос покінчив життя самогубством . Він залишив передсмертну записку.
Представники співака розповіли, що на 10 березня у нього було призначено кілька інтерв'ю, але у другій половині дня Том Хаос перестав відповідати на дзвінки та повідомлення. Близькі забили на сполох.
Далі по темі
До складу гурту "Отпетые мошенники" увійшли Том Хаос, Сергій Аморалов та Гарік Богомазов. Найвідоміші хіти гурту "А у реки", "Девушки бывают разные" и "Люби меня люби".
Том Хаос залишив колектив у серпні 2021 через фінансові розбіжності. За його словами, Сергій Аморалов обманював його та заборгував велику суму – приховували значну частину гонорарів за виступи.
Нагадаємо, 27 лютого не стало мами Ольги Сумської. 1 березня маму актриси поховали у Києві.