Екс-учасниця Блестящих таємно вийшла заміж – як виглядає чоловік Орлової (фото)

Ольга Орлова щаслива і вважає, що після 40 життя тільки починається. Радісною новиною артистка поділилася із шанувальниками у Instagram

Співачка та ведуча Ольга Орлова вийшла заміж / Фото: instagram.com/olgaorlova1311

42-річна співачка та колишня учасниця російського гурту "Блестящие", Ольга Орлова, яка раніше показала знімок з юною Жанною Фріске, розписалася зі своїм коханим 27 вересня. Та лише зараз артистка розповіла про це фоловерам.

У пості Орлова зазначила, що 27.09 – день, коли вона познайомилася зі своїм чоловіком.

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Ми розписалися рівно у другу річницю нашого знайомства. Тихо, скромно, удвох. Я завжди вірила, що десь землею ходить чоловік, який шукає мене так само, як і я його. І я його зустріла! Мого найкращого чоловіка на світі, – написала Ольга Орлова у соцмережі.

Вона також опублікувала пару спільних світлин із чоловіком і показала обручки.

Ольга Орлова повідомила, що вийшла заміж / Фото: instagram.com/olgaorlova1311

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Що відомо про особисте життя Орлової

Про обранця Ольги Орлової практично нічого не відомо. Чоловіка звуть Валерій, йому 51 рік і має свій бізнес. Зустрічатися пара розпочала у 2019 році.

Ольга Орлова із чоловіком Валерієм / Фото: instagram.com/olgaorlova1311

2000 року Ольга Орлова познайомилася з бізнесменом Олександром Кармановим. За рік у пари народився син Артем. Шлюб Орлової та Карманова розпався у 2004 році.

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У 2007 році телезірка закрутила роман із відомим продюсером Ренатом Давлєтьяровим, але розлучилася з ним у 2010-му.

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