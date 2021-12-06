Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін 😷 Штам Омікрон 🔔 Загроза війни з Росією 🎄 Новий рік 2022

Тізер Поттера

Стиль дочки Джолі

Мами за 40

Дім Gucci. Рецензія

Шоу "Маска". Сезон 2

Схудлі зірки
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Екс-учасниця Блестящих таємно вийшла заміж – як виглядає чоловік Орлової (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
6 грудня, 15:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ольга Орлова щаслива і вважає, що після 40 життя тільки починається. Радісною новиною артистка поділилася із шанувальниками у Instagram
Співачка та ведуча Ольга Орлова вийшла заміж
Співачка та ведуча Ольга Орлова вийшла заміж / Фото: instagram.com/olgaorlova1311

42-річна співачка та колишня учасниця російського гурту "Блестящие", Ольга Орлова, яка раніше показала знімок з юною Жанною Фріске, розписалася зі своїм коханим 27 вересня. Та лише зараз артистка розповіла про це фоловерам.

У пості Орлова зазначила, що 27.09 – день, коли вона познайомилася зі своїм чоловіком.

Реклама

Ми розписалися рівно у другу річницю нашого знайомства. Тихо, скромно, удвох. Я завжди вірила, що десь землею ходить чоловік, який шукає мене так само, як і я його. І я його зустріла! Мого найкращого чоловіка на світі, – написала Ольга Орлова у соцмережі.

Вона також опублікувала пару спільних світлин із чоловіком і показала обручки.

Ольга Орлова повідомила, що вийшла заміж
Ольга Орлова повідомила, що вийшла заміж / Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Реклама

Що відомо про особисте життя Орлової

Про обранця Ольги Орлової практично нічого не відомо. Чоловіка звуть Валерій, йому 51 рік і має свій бізнес. Зустрічатися пара розпочала у 2019 році.

Ольга Орлова із чоловіком Валерієм
Ольга Орлова із чоловіком Валерієм / Фото: instagram.com/olgaorlova1311

2000 року Ольга Орлова познайомилася з бізнесменом Олександром Кармановим. За рік у пари народився син Артем. Шлюб Орлової та Карманова розпався у 2004 році.

Реклама

У 2007 році телезірка закрутила роман із відомим продюсером Ренатом Давлєтьяровим, але розлучилася з ним у 2010-му.

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти