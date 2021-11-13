Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація

Весілля Гілтон

Злата до та після

Розлучення Dzidzio

Пісня Меладзе

Шоу "Маска". Сезон 2

Покупки зірок
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Зірка Сутінків Тейлор Лотнер освідчився коханій дівчині: для неї це було неочікувано (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
13 листопада, 21:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Виконавець ролі перевертня Джейкоба у знаменитій сазі повідомив про заручини зі своєї коханою Тейлор Доум. Пара зустрічалася близько трьох років і тепер вирішила перевести стосунки на вищий рівень
Зірка "Сутінок" Тейлор Лотнер зробив пропозицію своїй дівчині.
Зірка "Сутінок" Тейлор Лотнер зробив пропозицію своїй дівчині. / Фото: taylorlautner

Слідом за своєю "сутінковою" коханою Крістен Стюарт, яка нещодавно оголосила про заручини з сценаристкою, 29-річний актор також освідчився своїй коханій. Зробив пропозицію Тейлор ще два дні тому, але лише зараз наважився розповісти про це публіці.

Знімки з церемонії заручин Тейлор розмістив у Instagram. На них можна побачити, як емоційно відреагувала на такий рішучий крок дівчина. Очевидно, для неї пропозиція руки та серця стала несподіванкою.

Реклама

29-річний артист вибрав для заручин дзеркальну дату.
29-річний артист вибрав для заручин дзеркальну дату. / Фото: taylorlautner

11.11.2021. І ось так усі мої бажання здійснилися, – підписав Тейлор.

Хлопець вибрав для заручин дзеркальну дату — 11.11 — і організував романтичну обстановку: свічки, пелюстки квітів, неонова вивіска з власним прізвищем. Ймовірно, наречена актора після весілля збирається взяти його прізвище.

Актор організував романтичну обстановку для заручин.
Актор організував романтичну обстановку для заручин. / Фото: taylorlautner

Реклама

Тейлор Лотнер і Тейлор Доум зустрічаються з 2018 року. Актор постійно ділиться в соцмережах знімками зі своєю коханою, і, судячи з них, пара постійно проводить час разом.

Тейлор Лотнер і Тейлор Доум зустрічаються з 2018 року | Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер і Тейлор Доум зустрічаються з 2018 року / Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер і Тейлор Доум зустрічаються з 2018 року | Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер і Тейлор Доум зустрічаються з 2018 року / Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер і Тейлор Доум зустрічаються з 2018 року | Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер і Тейлор Доум зустрічаються з 2018 року / Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер і Тейлор Доум зустрічаються з 2018 року | Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер і Тейлор Доум зустрічаються з 2018 року / Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер і Тейлор Доум зустрічаються з 2018 року | Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер і Тейлор Доум зустрічаються з 2018 року / Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер і Тейлор Доум зустрічаються з 2018 року | Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер і Тейлор Доум зустрічаються з 2018 року / Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер і Тейлор Доум зустрічаються з 2018 року | Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер і Тейлор Доум зустрічаються з 2018 року / Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер і Тейлор Доум зустрічаються з 2018 року | Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер і Тейлор Доум зустрічаються з 2018 року / Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер і Тейлор Доум зустрічаються з 2018 року | Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер і Тейлор Доум зустрічаються з 2018 року / Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер і Тейлор Доум зустрічаються з 2018 року | Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер і Тейлор Доум зустрічаються з 2018 року / Фото: taylorlautner
1/10

Тейлор Доум далека від світу шоу-бізнесу, вона працює медсестрою. Їй 24 роки. Паралельно дівчина знімає контент для свого Instagram-акаунту, у якому понад 150 тисяч фоловерів.

Реклама

Нагадаємо, раніше Тейлор Лотнер зустрічався із колегою з проєкту "Королеви крику" Біллі Лурд. Також йому приписували романи з Марі Авгеропулос, Лілі Коллінз, Майкою Монро.

У минулому актор зустрічався ще із Селеною Гомес, але цей гарний роман швидко закінчився. Цей шлюб для актора буде першим.

Вас також можуть зацікавити теми:

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти