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Естетика нульових та... "Бійцівського клубу": Роберт Паттінсон знявся для обкладинки GQ

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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8 лютого, 20:40
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Напередодні виходу нового фільму про Бетмена Роберт Паттінсон з'явився в яскравій фотосесії, яка вже викликала фурор у Мережі.
Нова фотосесія Роберта Паттінсона зараз у всіх на вустах
Нова фотосесія Роберта Паттінсона зараз у всіх на вустах / Фото: gq.com

Судячи з реакції у Мережі, новий фотосет знаменитого британця Роберта Паттінсона став справжньою інформаційною бомбою. Перед виходом на екрани нового фільму про Бетмена знаменитий красень знявся для березневого номера журналу GQ.

Роберт Паттінсон для GQ
Роберт Паттінсон для GQ / Фото: instagram.com/gq

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Паттінсона у новому образі навіть важко упізнати
Паттінсона у новому образі навіть важко упізнати / Фото: gq.com

Нова зйомка абсолютно у дусі нульових. Артист позує у яскравих кольорах, у латексі, загалом в образах із посиланнями до кіновсесвыту DC, але й не тільки.

Фотосесія Роберта в дусі нульових
Фотосесія Роберта в дусі нульових / Фото: gq.com

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Багато в чому кадри вийшли досить брутальними.

Комусь цей образ нагадав "Бійцівський клуб"
Комусь цей образ нагадав "Бійцівський клуб" / Фото: gq.com

Роб наносить татуювання, хвалиться грилзами, від гарненького вампіра Едварда з "Сутінків" не залишилося й сліду.

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Едвард вже не той :)
Едвард вже не той :) / Фото: gq.com

До речі, думки користувачів Мережі розділилися. Комусь образи Паттінсона нагадали Джокера у виконанні Джареда Лето, іншим – Горшеньова з групи "Король и Шут", Кіта Флінта з The Prodigy, а хтось і зовсім згадав про "Бійцівський клуб".

Цей образ артиста викликав різні асоціації
Цей образ артиста викликав різні асоціації / Фото: gq.com

Хай там як, а нова фотосесія артиста точно не залишиться непоміченою.

Нова зйомка актора у всіх на слуху
Нова зйомка актора у всіх на слуху / Фото: gq.com

Більше про саму зйомку дивіться у відео.

Нагадаємо, фільм "Бетмен" – художній фільм режисера Метта Рівза з Робертом Паттінсоном у головній ролі. Це перезапуск серії фільмів про Бетмена. Сценарій написали Рівз і Пітер Крейг з коміксів DC про супергероя Бетмена.

Також цього тижня з'явилася у фотосесії Дженніфер Лопес.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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