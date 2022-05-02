Це кохання: Вікторія Бекхем дуже романтично привітала чоловіка з днем народження

2 травня виповнилося 47 років Девіду Бекхему, знаменитому футболісту, бізнесмену, одному з найстильніших людей світу та людині з великим серцем, адже він з сім'єю підтримує Україну у момент воєнного нападу Росії. І сьогодні він приймає вітання від величезної армії шанувальників у всьому світі, а також від рідних людей.
На своїй сторінці в InstagramВікторія Бекхем опублікувала низку душевних фото, привітавши чоловіка з днем народження.
Я так тебе люблю, @davidbeckham, ти найнеймовірніший чоловік, про якого можна тільки мріяти, і я почуваюся по-справжньому щасливою. Ти моє все, я тебе дуже люблю, з днем народження!
- підписала романтичні знімки з іменинником екс"перчинка".
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Шанувальники в Мережі захоплюються, як цій знаменитій парі, незважаючи на численні чутки про розлучення, вдалося пронести кохання через 20 років життя. Для мільйонів людей – вони живий приклад того, що справжнє кохання існує. А плід цих почуттів – четверо дітей, для яких Девід Бекхем, за словами Вікі, є ідеальним батьком.
Нам тільки лишається приєднатися до найщиріших привітань!
Також не пропустіть, що Девід та Вікторія подарували синові на весілля.
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