"Євробачення-2023" не відбудеться в Україні – остаточне рішення EBU

Одразу після перемоги Kalush Orchestra в Турині, в Україні почалась підготовка до проведення "Євробачення". Вже розглядались деякі міста, як локації для конкурсу. Але Європейська мовна спілка заговорила про перенос "Євробачення" у Велику Британію. Руслана Лижичко нагадала європейцям про Маріуполь та Азовсталь, та попросила дати країні шанс. Вочевидь, її не почули.
На офіційному сайті EBU з’явилась заява від організаторів конкурсу. Мовник дав зрозуміти: він дбає про безпеку учасників. Тож "Євробачення" в Україні скасовується.
Триваючий конфлікт в Україні не дає змогу делегаціям та учасникам приїжджати до країни. Ми також звернули увагу на коментарі генерального секретаря НАТО, Єнса Столтенберга, про те, що війна в Україні "може тривати кілька років", – йдеться в заяві EBU.
Можливість провести "Євробачення" на кордоні з Польщею чи іншими країнами організатори також відкинули. За словами Європейська мовна спілка ці локації не відповідають технічним стандартам конкурсу. Це ж стосується і інфраструктури.
Нагадаємо, напередодні британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив: українці заслуговують і можуть провести "Євробачення-2023".
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"