"Євробачення-2023" не відбудеться в Україні – остаточне рішення EBU

Європейська мовна спілка вирішила не чекати осені. Організатори дали Україні червоне світло на проведення конкурсу. Деталі офіційного звернення в матеріалі

"Євробачення-2023" не відбудеться в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Одразу після перемоги Kalush Orchestra в Турині, в Україні почалась підготовка до проведення "Євробачення". Вже розглядались деякі міста, як локації для конкурсу. Але Європейська мовна спілка заговорила про перенос "Євробачення" у Велику Британію. Руслана Лижичко нагадала європейцям про Маріуполь та Азовсталь, та попросила дати країні шанс. Вочевидь, її не почули.

Фрагмент звернення Руслани Лижичко в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Скріншот: Youtube/segodnyaonline

На офіційному сайті EBU з’явилась заява від організаторів конкурсу. Мовник дав зрозуміти: він дбає про безпеку учасників. Тож "Євробачення" в Україні скасовується.

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Триваючий конфлікт в Україні не дає змогу делегаціям та учасникам приїжджати до країни. Ми також звернули увагу на коментарі генерального секретаря НАТО, Єнса Столтенберга, про те, що війна в Україні "може тривати кілька років", – йдеться в заяві EBU.

Можливість провести "Євробачення" на кордоні з Польщею чи іншими країнами організатори також відкинули. За словами Європейська мовна спілка ці локації не відповідають технічним стандартам конкурсу. Це ж стосується і інфраструктури.

EBU не бачить можливості проведення "Євробачення" у прикордонній зоні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, напередодні британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив: українці заслуговують і можуть провести "Євробачення-2023".