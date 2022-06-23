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"Євробачення-2023" не відбудеться в Україні – остаточне рішення EBU

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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23 червня, 19:11
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Європейська мовна спілка вирішила не чекати осені. Організатори дали Україні червоне світло на проведення конкурсу. Деталі офіційного звернення в матеріалі
"Євробачення-2023" не відбудеться в Україні.
"Євробачення-2023" не відбудеться в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Одразу після перемоги Kalush Orchestra в Турині, в Україні почалась підготовка до проведення "Євробачення". Вже розглядались деякі міста, як локації для конкурсу. Але Європейська мовна спілка заговорила про перенос "Євробачення" у Велику Британію. Руслана Лижичко нагадала європейцям про Маріуполь та Азовсталь, та попросила дати країні шанс. Вочевидь, її не почули.

Фрагмент звернення Руслани Лижичко в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Скріншот: Youtube/segodnyaonline

На офіційному сайті EBU з’явилась заява від організаторів конкурсу. Мовник дав зрозуміти: він дбає про безпеку учасників. Тож "Євробачення" в Україні скасовується.

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Триваючий конфлікт в Україні не дає змогу делегаціям та учасникам приїжджати до країни. Ми також звернули увагу на коментарі генерального секретаря НАТО, Єнса Столтенберга, про те, що війна в Україні "може тривати кілька років", – йдеться в заяві EBU.

Можливість провести "Євробачення" на кордоні з Польщею чи іншими країнами організатори також відкинули. За словами Європейська мовна спілка ці локації не відповідають технічним стандартам конкурсу. Це ж стосується і інфраструктури.

EBU не бачить можливості проведення "Євробачення" у прикордонній зоні.
EBU не бачить можливості проведення "Євробачення" у прикордонній зоні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, напередодні британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив: українці заслуговують і можуть провести "Євробачення-2023".

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Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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