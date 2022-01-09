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"Філіп молодець": фігуристка розповіла про конфлікт Кіркорова з братами Кличками

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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9 січня, 16:06
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Те, що сварка між співаком та знаменитими боксерами була, підтвердила олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл
У Філіпа Кіркорова стався конфлікт із братами Кличко
У Філіпа Кіркорова стався конфлікт із братами Кличко / Фото: instagram.com/fkirkorov, instagram.com/vitaliyklitschko

За словами Оксани Баюл, яка близько знайома з Філіпом Кіркоровим, кілька років тому співак брав участь у "Золотому грамофоні" у Нью-Йорку. Там же, у популярному концертному залі Radio City Music Hall, були Віталій та Володимир Клички. Про це фігуристка згадала в Instagram.

Що саме сталося між Кіркоровим та Кличком і яким з них, спортсменка не уточнила, але, ймовірно, мова про те, як Віталій приструнив попспівака через його недоречні та різкі коментарі під час концерту, де Філіп був ведучим.

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У підписі до спільного фото з Кіркоровим Баюл навела цитату Юрія Нестеренка, який заперечував, що на тому концерті в Radio City Music Hall були присутні Клички і що вони мали сутичку з Філіпом.

Скріншот: instagram.com/oksanabaiul

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Оксана Баюл – олімпійська чемпіонка з фігурного катання, дворазова чемпіонка України. У1994 році, після перемоги на олімпіаді, переїхала до США. 2010-го ненадовго повернулася в Україну, а минулого року відмовилася від українського громадянства на користь громадянства США.

Нині Оксана Баюл працює над автобіографічною книгою, в якій планує розповісти історії про своїх зіркових друзів.

Раніше ми писали, що Філіпа Кіркорова застали за поцілунком з відомим ведучим (відео).

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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