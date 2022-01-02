Лобода перефарбувалася в чорний і заспівала італійською: дивимося відео

Співачка взяла участь у зйомках новорічного випуску "Вечірнього Урганту" з пародією на італійську естраду 1980-х

Лобода з чорним коротким волоссям з'явилася у випуску CIAO, 2021 / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Це вже другий "італійський новорічний вогник" від команди Івана Урганта. Пародію на найпопулярніших естрадних артистів 80-х показали на "Першому каналі".

У шоу "CIAO, 2021!" знялася Світлана Лобода, яка нещодавно зачарувала Мережу своїм дитячим фото. Артистку, одягнену в топ, що ледве прикриває груди, і штани-клеш представили як LA BODA. Вона виконала оновлену версію пісні "Родной" італійською. Звучить це дуже дивно.

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LA BODA у новорічному "Вечірньому Урганті":

Окрім Лободи у проєкті також з'явилися Маніжа, Євген Панасенков, Slava Marlow, Валерій Леонтьєв та інші. Всі вони з "італійськими" іменами та образами виконували ретро-версії своїх пісень італійською.

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Світлана Лобода також опублікувала у Instagram-профілі світлину в образі італійської зірки. Можна ближче розглянути її вбрання та зачіску.

Образ Світлани Лободи для новорічного "Вечірнього Урганту" / Фото: instagram.com/lobodaofficial

У коментарях під фото співачку порівняли з колишньою дружиною італійського бізнесмена Мауріціо Гуччі – Патрицією Реджані та російською естрадною співачкою Роксаною Бабаян.

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Нагадаємо, що раніше екс-солістку "Artik&Asti" Анну Дзюбу переплутали зі Світланою Лободою.