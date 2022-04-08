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Фронтмен Massive Attack організовує благодійний концерт, щоб допомогти Україні

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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8 квітня, 13:51
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Відбудеться концерт у британському Брістолі 2 травня
Британська група Portishead вперше за сім років збереться разом на благодійному концерті на підтримку України
Британська група Portishead вперше за сім років збереться разом на благодійному концерті на підтримку України / Фото: Колаж: Сьогодні, instagram.com/portisheadofficial

Фронтмен та засновник британського гурту Massive Attack – Роберт Дель Ная, який також є художником, намалював афішу для майбутнього концерту у місті Брістоль.

Гроші від продажу квитків підуть у фонд War Child – організації, яка надає допомогу постраждалим від війни в Україні.

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У концерті візьме участь відомий британський колектив Portishead. Гурт не виступав із 2015 року, повідомляє Рitchfork.

Ми дуже раді можливості підтримати народ України, виконавши кілька пісень на цьому заході, – заявили учасники Portishead.

Відомо, що 1200 квитків на благодійний концерт розіграють, а кожен учасник лотереї матиме доступ до прямої трансляції.

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Фронтмен Massive Attack створив афішу для благодійного концерту на допомогу українцям / Фото: universe.com

Окрім Portishead, на шестигодинному концерті зіграють IDLES, Billy Nomates, Katy J Pearson, Heavy Lungs та Wilderman.

За посиланням можна отримати доступ до трансляції шоу через донат.

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Вчора легендарний британський гурт Pink Floyd випустив пісню "Hey Hey Rise Up", записану з Андрієм Хливнюком. Кошти від продажу треку підуть на гуманітарну допомогу Україні.

Вся оперативна інформація є у нашому telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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