Фронтмен Massive Attack організовує благодійний концерт, щоб допомогти Україні

Фронтмен та засновник британського гурту Massive Attack – Роберт Дель Ная, який також є художником, намалював афішу для майбутнього концерту у місті Брістоль.
Гроші від продажу квитків підуть у фонд War Child – організації, яка надає допомогу постраждалим від війни в Україні.
У концерті візьме участь відомий британський колектив Portishead. Гурт не виступав із 2015 року, повідомляє Рitchfork.
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Ми дуже раді можливості підтримати народ України, виконавши кілька пісень на цьому заході, – заявили учасники Portishead.
Відомо, що 1200 квитків на благодійний концерт розіграють, а кожен учасник лотереї матиме доступ до прямої трансляції.
Окрім Portishead, на шестигодинному концерті зіграють IDLES, Billy Nomates, Katy J Pearson, Heavy Lungs та Wilderman.
За посиланням можна отримати доступ до трансляції шоу через донат.
Вчора легендарний британський гурт Pink Floyd випустив пісню "Hey Hey Rise Up", записану з Андрієм Хливнюком. Кошти від продажу треку підуть на гуманітарну допомогу Україні.
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