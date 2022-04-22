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Максим Галкін допоможе українським біженцям

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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22 квітня, 16:01
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Максим Галкін опублікував нове відео з Ізраїлю
Максим Галкін частину грошей із продажу концертів в Ізраїлі перерахує українським біженцям
Максим Галкін частину грошей із продажу концертів в Ізраїлі перерахує українським біженцям / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Поки в Ізраїлі скасовують концерти Григорія Лепса через підтримку путінського режиму, то на квитки на майбутні виступи Галкіна продаються добре. Хоч росЗМІ і писали протилежне, але й тут вони збрехали. Максим Галкін у себе в Instagram оголосив про додаткові концерти в Ізраїлі.

Більше того, частину зароблених грошей він перерахує на допомогу українським біженцям

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Ми живемо у непростий час. Є очевидцями найбільшої людської трагедії, гуманітарної катастрофи світового масштабу. Мільйони українців втрачають свою кров, втрачають свої будинки, змушені залишати свою батьківщину, не мають засобів для існування. Я вирішив частину грошей, які я зароблю на концертному турі в Ізраїлі, перерахувати на допомогу біженцям

Нагадаємо, Максим Галкін одним із перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Після цього концерти гумориста стали забороняти в Росії та хочуть позбавити його звань та нагород.

Сам Галкін не збирається відмовлятися від своїх слів на підтримку України. На критику передплатників він відповідає, що має право на свою думку, навіть якщо вона не подобається державі.

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Зараз Максим Галкін та Алла Пугачова разом із дітьми переїхали до Ізраїлю.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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